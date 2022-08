Più della metà della Spagna è in allerta per caldo, pioggia e temporali (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Il forte caldo, che raggiungerà i 42 gradi nella parte occidentale della penisola, la pioggia e i temporali pomeridiani in alcuni punti del nord-est hanno messo in allerta 13 comunità, 5 delle quali (Andalusia, le due Castiglia, Estremadura e Galizia) hanno attivato il bollino arancione per le alte temperature.

Secondo l’Agenzia meteorologica statale (Aemet) sul suo sito web, in Andalusia si raggiungeranno oggi i 40 gradi nelle province di Jaén, Córdoba e Siviglia e nel resto non scenderanno al di sotto dei 38 gradi nelle ore centrali della giornata.

