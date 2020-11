Ministra de Justicia: No se ha solicitado desistirse de la demanda competencial

Entornointeligente.com /

“No he planteado (desistirse de la demanda) en ningún momento (..) No he planteado una posición, he planteado la necesidad de coordinación para definir la estrategia para la audiencia del miércoles”, señaló el canal N. Sostuvo que se ha reunido con el procurador general del Estado, Daniel Soria, para coordinar cómo será la participación del Estado en la audiencia, qué se planteará y quiénes van a intervenir en la audiencia, como suele ocurrir entre cualquier cliente con su abogado privado. [Lea también: Ejecutivo ratifica convocatoria a Elecciones Generales para el 11 de abril de 2021 ] “Eso no resta la autonomía del abogado ni del procurador”, aseveró. Sostuvo que la demanda competencial presentada ante el TC no plantea un reclamo por la situación del expresidente Martín Vizcarra sino que busca la determinación de este organismo constitucional sobre cómo debe operar la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Recordó que el TC no ha emitido en este caso una medida procesal que suspenda para el Congreso la utilización de sus facultades constitucionales, lo que implica que estaba perfectamente habilitado en su accionar al momento de aprobar la vacancia. “Cuando aprobó la vacancia por pérdida de la condición moral, él acepta, entrega el poder y se retira con su equipo, así entramos en el gobierno de transición, respetando la perfecta sucesión constitucional, hoy se pretende interpretar que la demanda dice otra cosa”, apuntó. Dijo que la moral es la ética social que se convierte en norma y es una condición habitante para acceder a la función pública y permite también que se le retire de ella, como sucede con otros funcionarios públicos. (FIN) FHG Más en Andina: ??Presidente Manuel Merino de Lama llamó hoy a los peruanos a la calma y unidad, y ratificó que respetará el calendario electoral https://t.co/cI1u5EUdL3 pic.twitter.com/nC1g6UZ7Lf

