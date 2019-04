Philippe Gilbert alcanza el cielo en el “Infierno adoquinado del Norte”

Entornointeligente.com / Gilbert sometió al triple campeón del muindo Peter Sagan. Foto:EFE. Notitarde.- El belga Philippe Gilbert (Deceuninck Quick Step) cerró el ciclo de triunfos en grandes clásicas tocando el cielo con las manos en la 117 edición de la París Roobaix , donde alzó los brazos tras superar en duelo directo a su compañero de escapada, el alemán Nils Politt (Katusha), segundo clasificado.

Gilbert, de 36 años , tiró de experiencia y fue superior al rival alemán, con quien llegó al velódromo para concretar con victoria histórica el recorrido de 257 kilómetros entre Compiégne y Roubaix, donde los 28 sectores adoquinados fueron seleccionando a los más fuertes a medida que se acercaba la meta.

El pelotón no aguantó las arremetidas de Philippe Gilbert. Foto: EFE. Finalmente fue el ciclista belga nacido en Verviers quien venció con un tiempo de 5h,58.04 , a una media de 43,1 kilómetros por hora, tomando el relevo en el palmarés del eslovaco triple campeón mundial Peter Sagan , quinto clasificado, una víctima del estado de forma de Gilbert . La tercera plaza fue para otro belga del Deceuninck, el campeón nacional Yves Lampaert. La victoria número 23 del año para la escuadra de Patrick Lefevere .

Gilbert colecciona un palmarés envidiable. Solo le falta la Milán San Remo en su hoja de servicios, pero tiene La Lieja 2 Giros de Lombardía, 4 Amstel Gold Race, 2 París Tours, 1 Omloop, Flecha Valona, Strade Bianche y Clásica de San Sebastián. Además f ue campeón del Mundo en 2012 y tiene triunfos de etapas en Giro, Tour y Vuelta.

Gilbert llevaba dos años de sequía en grandes acontecimientos, pero ha vuelto, y de qué manera, ganando la “madre de todas las clásicas” , obteniendo un momento de gloria único en el infierno de la París Roubaix.

