Philip Baker Hall, actor de Modern Family y Seinfeld, muere a los 90 años

El actor de Hollywood Philip Baker Hall ha fallecido a la edad de 90 años, según ha confirmado un amigo.

El actor nacido en Ohio -más conocido por papeles como Modern Family y Hard Eight– tenía 90 años cuando murió «rodeado de sus seres queridos».

No se han hecho públicos otros detalles de la muerte de Hall, pero se sabe que sufría un enfisema, una afección pulmonar que se debía en parte a que había contraído una neumonía cuando era niño.

Hacia el final de su carrera, sólo podía filmar durante breves periodos de tiempo antes de quedarse sin aliento.

La muerte de Hall fue anunciada por Sam Farmer, ya que el periodista deportivo tomó Twitter para compartir su muerte durante el fin de semana.

Escribió: «Mi vecino, amigo y una de las personas más sabias, talentosas y amables que he conocido, Philip Baker Hall, murió en paz anoche».

Farmer añadió que «el mundo tiene un espacio vacío» tras la muerte de su amigo.

La estrella cuenta con un impresionante currículum con 185 créditos de actuación en cine y televisión.

Otros proyectos famosos suyos incluyen su trabajo con Paul Thomas Anderson en Boogie Nights en 1997 y Magnolia en 1999.

También interpretó al teniente Bookman, un policía de biblioteca que roba escenas, en Seinfeld, y sus colegas y compañeros de reparto no han dejado de elogiar su valía.

El cómico estadounidense Larry David Philip declaró anteriormente a The Washington Post que Hall «me ha hecho reír más que cualquier otro actor con el que haya trabajado».

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Hall, los homenajes no han dejado de sucederse, y un fanático lo celebró como «un actor increíble que podía captar tu atención, hacerte reír o romperte el corazón sin importar el tamaño del papel».

Otros lo calificaron como un intérprete de «talla mundial» y alguien que era «bueno en todo».

Otro tuiteó: «Una noticia desgarradora. Sé que mucha gente citará (con razón) su trabajo en el cine, pero anoche estuve viendo su episodio de Seinfeld y mantengo que el Sr. Bookman de Philip Baker Hall es una de mis cosas favoritas en toda la serie. RIP».

Philip Baker Hall era uno de esos actores que aparecía sólo para una o dos escenas en una de las mejores películas que has visto y realmente dejaba huella (Boogie nights, Zodiac, The insider, Dogville, etc). RIP», escribió otro.

Hall deja dos hijos, Anna Ruth Baker y Adella Ruth Baker.

