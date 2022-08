Phil, Ancer entre 11 de LIV que demandan al PGA Tour

Entornointeligente.com /

Phil Mickelson , Abraham Ancer y otros nueve golfistas suspendidos por el PGA Tour por unirse a LIV Golf presentaron una demanda antimonopolio contra el PGA Tour el miércoles.

Además, tres de esos golfistas buscan una orden de restricción temporal de un juez federal que les permita competir en los próximos playoffs de la Copa FedEx.

La demanda, que se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. del norte de California, solicitó una reparación que permitiría a Talor Gooch , Hudson Swafford y Matt Jones jugar en los tres eventos de playoffs de la Copa FedEx, comenzando con el FedEx St. Jude Championship de la próxima semana en Memphis. Una audiencia para considerar la moción de los jugadores de una orden de restricción temporal está programada para el martes en San José, California.

«El castigo que recibirían estos jugadores por no poder jugar en los Playoffs de la Copa FedEx es sustancial e irreparable», escribieron los abogados de los golfistas en la demanda, «y se necesita una orden de restricción temporal para evitar el daño irreparable que se produciría si no pudieran participar».

El mes pasado, dos representantes de jugadores confirmaron a ESPN que el Departamento de Justicia de EE. UU. abrió una investigación sobre el manejo de los jugadores por parte del PGA Tour y si se ha involucrado en un comportamiento anticompetitivo durante su batalla en curso con LIV Golf. «Como parte de su plan cuidadosamente orquestado para derrotar a la competencia, el Tour ha amenazado con prohibiciones de por vida a los jugadores que jueguen incluso en un solo evento de LIV Golf», dice la demanda. «Ha respaldado estas amenazas al imponer suspensiones sin precedentes a los jugadores (incluidos los Demandantes) que amenazan con causar daños irreparables a los jugadores y su capacidad para ejercer su profesión. Ha amenazado a patrocinadores, proveedores y agentes para obligar a los jugadores a abandonar las oportunidades de jugar en los eventos de LIV Golf. Y ha orquestado un boicot grupal ilegal per se con el Tour Europeo para negar el acceso a sus miembros de LIV Golf». En un memorando enviado a los jugadores del PGA Tour el miércoles, el comisionado Jay Monahan escribió que el tour «continuará defendiendo a los miembros que cumplen con las reglas escritas por y para los jugadores». «Nos hemos estado preparando para proteger a nuestra membresía e impugnar este último intento de interrumpir nuestro Tour, y deben tener confianza en los méritos legales de nuestra posición», escribió Monahan en el memorando, del cual ESPN obtuvo una copia. «Fundamentalmente, estos jugadores suspendidos — que ahora son empleados de la Saudi Golf League — se han ido del Tour y ahora quieren volver. Con la Saudi Golf League en pausa, están tratando de usar abogados para entrar por la fuerza en la competencia junto a nuestros miembros acreditados.

«Es un intento de usar la plataforma del TOUR para promocionarse y aprovechar sus beneficios y esfuerzos. Permitir el reingreso a nuestros eventos compromete el Tour y la competencia, en detrimento de nuestra organización, nuestros jugadores, nuestros socios y nuestros fanáticos. La demanda que han presentado de alguna manera espera que creamos lo contrario, por lo que tenemos la intención de presentar nuestro caso de manera clara y enérgica».

De acuerdo con la demanda presentada por los miembros de LIV Golf, los jugadores del PGA Tour que aparecieron en los primeros tres torneos de LIV Golf — un grupo que incluye a Mickelson, Gooch, Swafford, Jones, Uihlein y Poulter — enfrentan suspensiones de casi dos años de la gira, hasta al menos el 31 de marzo de 2024.

La demanda decía que Mickelson, seis veces campeón de Grand Slam, fue suspendido originalmente por dos meses por el PGA Tour el 22 de marzo por, entre otras razones, «intentar reclutar jugadores para [LIV Golf]». Un comité de apelaciones confirmó la suspensión de Mickelson. Su solicitud de reincorporación unos dos meses después fue denegada porque había jugado en el primer evento de LIV Golf en Londres. En ese momento, se prorrogó por un año. Se amplió por otro cuando jugaba en Portland.

La demanda señaló que a DeChambeau, quien fue suspendido por el PGA Tour hasta el 31 de marzo de 2023, se le «envió un aviso de que lo estaba sancionando por hablar con otros miembros del Tour sobre las experiencias positivas que tuvo con LIV Golf».

Los tres jugadores que han presentado una demanda para competir en los próximos playoffs de la Copa FedEx fueron suspendidos del PGA Tour después de que compitieron en eventos de LIV Golf sin un permiso de evento en conflicto de calendario. Gooch ocupa el puesto 20 en la clasificación de puntos de la Copa FedEx, Swafford el 63 y Jones el 91. Los 125 mejores jugadores en puntos son elegibles para el primer evento de playoffs de la Copa FedEx.

Entre otras cosas, los abogados de los jugadores argumentaron en su moción que prohibirles competir en los playoffs de la Copa FedEx les impediría ganar puntos en el Ranking Mundial Oficial de Golf que les permitiría obtener la exención en los cuatro torneos major la próxima temporada.

«La conducta del Tour no tiene otro propósito que causar daño a los jugadores y cerrar la entrada de la primera amenaza competitiva significativa que el Tour ha enfrentado en décadas», dice la demanda. «Prohibir que los Demandantes y otros golfistas profesionales de alto nivel participen en sus propios eventos degrada la fuerza de campo del Tour y disminuye la calidad del producto que ofrece a los fanáticos del golf al privarlos de ver a muchos de los mejores golfistas participar en los eventos del Tour. El único beneficio concebible para el Tour de degradar su propio producto de esta manera es la destrucción de la competencia. De hecho, el Tour ha reconocido su propósito abiertamente anticompetitivo al atacar y hacer daño a los jugadores».

El FedEx St. Jude Championship y el BMW Championship, el partido de vuelta de los playoffs de la Copa FedEx, tienen bolsas de $11.5 millones cada uno. El Tour Championship de final de temporada en East Lake Golf Club en Atlanta tiene una bolsa de $75 millones, con $17.5 millones para el ganador.

Más de dos docenas de jugadores, incluidos los ex campeones de major Dustin Johnson , Brooks Koepka , Patrick Reed , DeChambeau y Sergio García , han sido suspendidos por el PGA Tour por competir en eventos LIV. Johnson y García se encuentran entre los jugadores que renunciaron como miembros del PGA Tour.

La demanda afirma que el PGA Tour ha presionado a los principales órganos rectores de los campeonatos major para que cumplan sus órdenes. Agregó que el presidente del Augusta National Golf Club, Fred Ridley, «amenazó con retirar la invitación a los jugadores de The Masters si se unían a LIV Golf», que «instruyó personalmente a varios participantes en el Masters de 2022 para que no jugaran en la LIV Golf Invitational Series» y que Ridley se negó a reunirse con el director ejecutivo de LIV Golf, Greg Norman, para comprender el modelo comercial del nuevo circuito».

Varios de los jugadores suspendidos ya tienen exenciones en al menos algunos de los majors como campeones anteriores. Por ejemplo, Mickelson tiene exenciones de por vida en el Masters y el PGA Championship, una exención en el US Open hasta 2026 y una exención en The Open hasta que cumpla 60 años (tiene 52). DeChambeau, que ganó el US Open de 2020 en Winged Foot, está exento en ese evento hasta 2030 y en el Masters, The Open y PGA Championship hasta 2025.

