¡Candidato al Puskas! Marcó un increíble GOLAZO de escorpión en Alemania (Video)

Leverkusen (Deu), 11/08/2020.- Valentino Lazaro de Moenchengladbach, en el centro, anota un artístico tercer gol para su equipo junto al Leverkusen’s Sven Bender, a la derecha, durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre Bayer Leverkusen y Borussia Moenchengladbach en el BayArena de Leverkusen , Alemania, sábado 8 de noviembre de 2020. (Alemania, Rusia) EFE / EPA / Martin Meissner

El duelo entre el Bayer Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach nos regaló miles de emociones, sin embargo, el último tanto del partido fue una obra maestra. Valentino Lazaro, elemento del Gladbach, venció la meta rival con un remate… ¡de escorpión!

Patrick Herrmann mandó un servicio por la pradera izquierda, mismo que no tenía nada de ventaja para Lazaro, pero el atacante se sacó de la chistera un remate acrobático con el tacón para desviar el esférico hacia la meta del Leverkusen sellando la anotación de la jornada.

¡Golazo en la Bundesliga!

Magnífico remate de Valentino Lazaro. Wow. ¿Candidato a gol de año? pic.twitter.com/JVhq7wHhmN

— Ciro Procuna (@cprocuna) November 8, 2020

Si bien, el tanto no ayudó a que el Gladbach empatase el partido, la anotación quedará marcada como una de las mejores, no solo de la jornada, sino del año.

