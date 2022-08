Phan tich tac pham chuyen nguoi con gai nam xuong

Entornointeligente.com /

NHằM Giúp Các Bạn Học Sinh Hệ Thống Các NộI Dung Cần ôn Tập Trọng Kỳ Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10, Hocmai Sẽ Giúp Các Bạn Tổng Hợp Các Tác PhẩM VĂn Học ôn Thi Vào 10. Tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương để chắc chắn nội dung quan trọng kiến ​​thức của tác phẩm này.

I. Thông tin về tác giả – tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương1. Tác giả: Nguyễn Dữ

Về thân thế:

– Nguyễn Dữ là một số nhà văn bản trung đại nổi tiếng sống ở thế kỷ XVI. Thời gian này, Lợi ích nhà triều bắt đầu rơi vào khủng hoảng, các tập đoàn kiến ​​trúc tranh nhau quyền binh, đồng thời gây ra các cuộc đấu tranh cuộc chiến.

– Quê quán: Trường Tân, Thanh Miện, ​​Hải Dương

Về tính cách và với người:

– Nguyễn Dữ là một trong số những học trò xuất sắc nhất của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bỉnh Khiêm và thường được người đời nhớ đến là một con người học rộng tài cao.

– Sống trong giai đoạn lịch sử đất nước trải qua nhiều xung đột và biến động, chế độ đương triều mục nát, Nguyễn Dữ chấp nhận làm quan một năm sau đò lui về sống ẩn dật. Từ đó đến cuối đời, ông chỉ viết sách và phụng dưỡng mẹ già. Vì vậy, ông được gọi là «kẻ sĩ» có nhân cách cao thượng.

– Các sáng tác của Nguyễn Dữ luôn thể hiện ông là một người luôn lo nghĩ cho vận mệnh của giang sơn xã tắc, đối lập với hình ảnh lui về ở ẩn sau khi làm quan của ông.

2. Tác phẩm «Chuyện người con gái Nam Xương»

a. Thể loại

Thể loại: Truyện truyền kỳ – một thể loại truyện bắt nguồn từ Trung Quốc, thuộc loại văn xuôi tự sự được các nhà văn sử dụng nhiều từ thời nhà Đường

Đặc điểm thể loại truyện truyền kỳ: thường mô phỏng các trích truyện lấy từ trong dân gian hay dã sử. Tác giả có thể dựa trên các cắt truyện đó, sắp xếp lại các tình tiết, thêm các chi tiết bổ sung cho cuộc đời các nhân vật. Đặc biệt, yếu tố kỳ ảo đan xen là yếu tố không thể thiếu trong thể loại truyện truyền kỳ.

B. Nguồn gốc xuất xứ tác phẩm

Tác phẩm «Truyền kì mạn lục»:

– Ra đời vào khoảng đầu thế kỉ XVI – thời kì xã hội phong kiến Việt Nam đang từng bước tiến đến giai đoạn suy vong. Biểu hiện qua những mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt, quan hệ xã hội dần trở nên phức tạp hơn, các tầng lớp xã hội chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ.

– Truyện «Truyền kì mạn lục» bao gồm 20 truyện. Nội dung truyện là ghi chép về đa dạng những câu chuyện lưu truyền tản mạn trong dân gian, thường có chứa yếu tố kì ảo, với đề tài phong phú.

– Tác phẩm mang đậm giá trị nhân văn, được coi là áng «thiên cổ tùy bút» (nghĩa là áng văn hay ngàn đời)

Trích «Chuyện người con gái Nam Xương»:

– «Chuyện người con gái Nam Xương» là thiên truyện thứ 16, được trích trong 20 thiên truyện của «Truyền kì mạn lục».

– Truyện được viết bằng chữ Hán, lấy từ truyện dân gian «Vợ chàng Trương», sau đó Nguyễn Dữ đã mô phỏng, sắp xếp lại một số tình tiết, xen kẽ vào yếu tố kì ảo để tạo nên phiên bản truyện mới

– Ngôi kể: ngôi thứ 3

c. Phương thức biểu đạt:

– Tự sự có kết hợp biểu cảm – ngoài các yếu tố tình tiết, yếu tố biểu cảm sẽ được hòa quyện vào cảnh vật, sự việc đang diễn ra. Mục đích bày tỏ cảm xúc, khơi gợi sự đồng cảm ở người đọc.

D. Tóm tắt nội dung tác phẩm

Truyện kể về cuộc đời và cái chết thương tâm của nàng Vũ Nương tên thật là Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương. Vũ Nương là một người con gái có tính tình hiền lành, thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp. Tuy vậy, nàng lại được Trương Sinh – một người ít học, bản tính hay ghen, đem lòng yêu và cưới về làm vợ, dẫn đến nhiều bi kịch về sau.

Khi gia đình đang yên ấm, hạnh phúc thì Trương Sinh bị gọi đi lính, đúng lúc Vũ Nương sắp đến kỳ sinh nở. Sau khi chồng đi lính, ở nhà, Vũ Nương đã hạ sinh một bé trai, lấy tên là Đản. Trong thời gian không có chồng xa nhà, Vũ Nương không những hết lòng chăm lo cho mẹ chồng, con thơ mà còn cáng đáng mọi chuyện gia đình. Những ngày chỉ có hai mẹ con ở nhà, nàng hay đùa con bằng cách chỉ cái bóng của mình lên vách và nói là cha Đản.

Khi Trương Sinh trở về, lời thơ ngây của con trai nghi ngờ vợ thất tiết và nghi oan cho Vũ Nương. Bất lực vì không thể giải thích cho chồng hiểu, Vũ Nương quyết định gieo mình xuống sông tự vẫn, chứng minh cho sự chung thủy Một đêm nọ, khi thấy bóng cha trên tường, bé Đản đã gọi cha làm cho Trương Sinh giờ mới tỉnh ngộ, nhận mình v nghi o.

Mặt khác, sau khi tự vẫn, Vũ Nương được Linh Phi cứu sống và tiếp tục cuộc đời ở chốn thủy cung. Tại đây, nàng đã gặp được Phan Lang – một người cùng làng. Sau khi nghe Vũ Nương tâm sự, Phan Lang đã giúp nàng gửi lời cho chồng rằng nếu lập đàn giải oan cho nàng ở bến sông, nàng sẽ đóng lại. Trương Sinh sau lời khai lập tức lập đàn giải oan cho vợ. Hình bóng Vũ Nương ẩn hiện giữa các dòng, vọng vào bờ, loang nhạt dần mà biến mất. Kể từ đó về sau, nàng vĩnh viễn gắn bó ở thủy cung, không thể quay lại trần gian như trước nữa.

