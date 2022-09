Entornointeligente.com /

PGR defende que Barroso substitua Moraes como relator de inquérito sobre fala de Bolsonaro com relação falsa entre vacinas e HIV MP diz que Barroso deve receber o caso porque já é relator de outros pedidos sobre o mesmo tema – e defende que apuração só continue quando a questão for resolvida. Por Fernanda Vivas e Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

05/09/2022 16h11 Atualizado 05/09/2022

A Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal ( STF ), nesta segunda-feira (5), que o ministro Alexandre de Moraes envie ao gabinete do ministro Luís Roberto Barroso o inquérito sobre uma fala mentirosa do presidente Jair Bolsonaro – que, no fim de 2021, associou a vacina contra Covid ao risco de contrair HIV .

Segundo a Procuradoria Geral da República (PGR), o processo deve ser relatado por Barroso porque o ministro já cuida de outros pedidos de investigação sobre o mesmo tema no Supremo. A procuradoria aponta risco de «anulação futura» da apuração caso o inquérito prossiga sem que a questão do ministro relator seja resolvida.

«O presente inquérito versa sobre idênticos fatos de uma das petições distribuídas ao ministro relator Luís Roberto Barroso, o único, portanto, com competência, por prevenção, para averiguar as condutas imputadas ao Presidente da República», afirmou a PGR.

O inquérito que apura a declaração do presidente sobre a vacina da Covid e o risco de contrair HIV foi aberto no fim do ano passado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a pedido da CPI da Covid no Senado. Relembre no vídeo abaixo:

Vítimas do negacionismo: as mortes causadas pela desinformação na pandemia da Covid-19

Moraes abre inquérito para investigar Bolsonaro por associar vacinas contra Covid à Aids

A notícia falsa divulgada pelo presidente foi amplamente desmentida pelo Fato ou Fake , por especialistas e por outras plataformas de checagem nas horas seguintes. A «live» de Bolsonaro foi retirada do ar por Facebook, YouTube e Instagram.

O recurso da PGR

A PGR recorreu contra a decisão individual do ministro, argumentando que a CPI não teria este poder de pedir investigações à Corte.

Na época, a procuradoria também ponderou que, se fosse mantida a tramitação, o caso deveria ser enviado ao ministro Luís Roberto Barroso. O caso chegou a ser levado para julgamento no plenário virtual, mas um pedido de vista do ministro André Mendonça adiou a análise.

A vice-procuradora-geral Lindôra Araújo – que assina o parecer apresentado nesta segunda ao Supremo – lembrou que, apesar do recurso da PGR, o inquérito tem «normal seguimento». Para Lindôra, o pedido do MP precisa ser analisado antes que as investigações prossigam.

«Não é caso de se dar prosseguimento às investigações sem o exame da legítima pretensão recursal e da argumentação exposta pelo Ministério Público Federal, que afeta diretamente a própria existência e a competência para a análise do pedido inicial formulado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI da Pandemia», afirmou.

