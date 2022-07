Página de Saime tiene dos semanas fuera de servicio

Entornointeligente.com /

La página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) registra más de dos semanas caída, sin que hasta ahora se haya emitido ningún comunicado al respecto.

«Estimados connacionales, debido a la afectación del sistema Saime, este lunes 04/07 continúan suspendidas las citas para captación de datos de pasaportes, serán reasignadas en días próximos», indicó la Embajada de Venezuela en Uruguay. A través de las redes sociales los usuarios manifiestan su descontento debido a que no se ha informado en cuánto tiempo se solventará el problema, el cual no les permite realizar sus gestiones por medio de la página web.

La página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) estaría presentando fallas en algunos usuarios alrededor del mundo de acuerdo a reportes en la red social Twitter.

De acuerdo a lo que indican algunos ciudadanos, la página se encontraría «caída» por lo que se les imposibilita hacer sus trámites.

De igual modo, hay otras personas que aseveran que hay sedes consulares y oficinas del Saime que estarían sin sistema.

En el caso de las sedes consulares, una usuaria detalla que sería en Panamá, Uruguay, Argentina y Chile específicamente.

Por ahora, la cuenta Twitter @VenezuelaSaime no se ha pronunciado al respecto, sino más bien mantienen su flujo de mensajes sobre los servicios que ofrecen.

Usuarios molestos ante falta de atención en el Saime en San Cristóbal

Continúa la molestia por parte de algunos usuarios del Saime en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, ante la falla registrada en su sistema, usuarios aseguran que además del mal rato, trabajadores de este organismo los atienden de manera inadecuada.

«No me parece justo que el portero sea grosero con nosotros los ciudadanos, se refirió a una persona mayor con groserías, dijo que nuestras explicaciones no le interesaban, no es justo que uno madrugue desde las 3 de la mañana y no colocan ni siquiera un letrero que diga no hay sistema hasta nuevo aviso, no me parece justo porque vengo a hacer ese trámite y no he recibido respuesta. A mí la policía me quitó bastante dinero porque tenía la cédula vencida, yo vengo a hacer el trámite y nunca me atienden», explicó Andry González.

Mientras tanto, otro de los usuarios que se encontraban a las afueras del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería -SAIME-, comentó que ya es la cuarta ocasión en acercarse hasta la sede de este organismo sin poder solicitar su cédula de identidad. En todas las oportunidades le han manifestado que no hay línea o que no hay material.

«Yo tengo 4 semanas seguidas viniendo aquí y me dicen que no hay cedulación porque no hay material, el primer día me dijeron que me la daban pero tenía que dar 60 mil pesos colombianos ($16) para entregarla. Necesito sacar otros documentos y necesito mi cédula, pero hasta el momento nada», expresó otro de los ciudadanos en espera.

Información falsa

Luego de haber transcurrido más de dos semanas desde que se reportó la caída del sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), lo cual impide acceder a la página web para solicitud de citas y gestionar en oficinas cualquier documento, la institución brindó respuesta a usuarios a través de sus redes sociales.

El Saime informó en una publicación que, es «falso» que sus oficinas no estén funcionando, solo que por el momento únicamente están entregando cédulas y pasaportes.

Uno de los usuarios preguntó si podía asistir a una cita para el pasaporte que tenía programada. Al respecto el organismo le respondió vía Twitter: «No, estimado usuario @alejandroq2501, las citas serán reprogramadas».

Igualmente vía Instagram el Saime aclaró: «No hay sistema, estimado usuario, informaremos cuando se restablezca». En otro comentario respondió: «Lo informaremos por nuestras redes sociales», ante la inquietud sobre lo que estaba ocurriendo.

A pesar de que el director de la institución, Gustavo Vizcaino, acostumbra a informar cualquier actualización que estén realizando, desde hace semanas no ha realizado ninguna aclaratoria sobre la problemática que afecta a los venezolanos dentro y fuera del país que esperan por acceder al sistema y asistir a citas programadas.

Las embajadas venezolanas, a través de sus redes sociales, mantienen el mensaje de que el sistema aún está inoperativo y que las citas serán reprogramadas.

#EsNoticia || Estimado usuario, está información que está circulando en las redes sociales es falsa, nuestras oficinas se encuentran en total funcionamiento para la entrega de documentos de identificación, prórroga o pasaporte. pic.twitter.com/evjr7PUq8a

— VenezuelaSaime (@VenezuelaSaime) July 4, 2022

Fuente La Nación

