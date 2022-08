PFL playoffs: ¿Qué pasará en las semifinales de peso welter y pesado?

Entornointeligente.com /

La primera ronda de los playoffs de la PFL continúa el sábado, con los enfrentamientos semifinales en las divisiones de peso welter y pesado en Cardiff, Gales ( ESPN+, 12 p.m. ET ).

El evento principal será una pelea entre el ex campeón de peso welter de Bellator y retador al título de UFC Rory MacDonald y Dilano Taylor , quien llega de ultimo momento. Se suponía que el invicto Magomed Umalatov se enfrentaría a MacDonald, pero Umalatov fue retirado de la pelea el jueves debido a problemas con la visa . Taylor ganó su primera pelea de la temporada regular, pero luego fue derrotado por el campeón de 2019, Magomed Magomedkerimov .

Stream PFL Playoffs: Pesos Welter y Pesado por ESPN+

El primer sembrado en el peso pesado, Denis Goltsov , también abandonó las semifinales por problemas con la visa el jueves, por lo que Matheus Scheffel ahora peleará con el reemplazo Juan Adams . Adams llegó a la PFL a mitad de temporada y se anotó un nocaut sobre Sam Kei en su única pelea.

Con lugares en la final de $1 millón en juego, así es como el experto Ian Parker analiza las peleas.

Peso Welter: Rory MacDonald vs. Dilano Taylor Rory MacDonald se enfrenta a Dilano Taylor, quien llega de reemplazo tarde, en el evento principal desde Cardiff, Gales. Cooper Neill / PFL Para MacDonald, esta podría ser su última oportunidad de ganar un campeonato en el deporte de las MMA. Tendrá una gran ventaja en experiencia y nivel de competencia sobre su oponente y necesitará usar todo para llegar a la final.

Creo que MacDonald buscará usar su lucha libre temprano y mantener la pelea en el piso, donde puede evitar que Taylor use su golpeo. Predicción: MacDonald a ganar.

Peso Pesado: Ante Delija vs. Renan Ferreira Ferreira, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, lució despistado cuando peleó de espaldas en su última pelea. No solo no era una amenaza de sumisión, sino que su defensa también parecía mediocre, en el mejor de los casos. Y, estaba siendo derribado con facilidad.

Delija tampoco me impresionó en su segunda pelea, pero obtuvo la victoria. Tiene buenos golpes y una lucha con un fuerte control superior.

Me voy con el desvalido en Delija. Creo que su pegada es mejor que la de Ferreira, solo tiene que evitar los golpes de poder. Para hacer eso, puede llevar la pelea al suelo. Predicción: Delija a ganar.

Peso Pesado: Matheus Scheffel vs. Juan Adams Selecciones Editoriales PFL ajusta combates semifinales por problemas con visados 2d Brett Okamoto | ESPN Scheffel originalmente iba a enfrentar al primer sembrado, Denis Goltsov, pero ahora recibe un reemplazo tardío.

Adams es un veterano de UFC, pero Scheffel tiene ventajas en cardio y golpes. Debe tener cuidado con los primeros intentos de derribo de Adams. Si Scheffel puede salir del primer asalto y evitar los derribos, lo veo llegando a la final. Predicción: Scheffel a ganar.

Peso Welter: Sadibou Sy vs. Carlos Leal Leal comenzó su carrera en la PFL en el Challenger Series con un impresionante nocaut en su primera pelea. Ahora, solo unos meses después de su debut, Leal hará su debut en los playoffs de la PFL en un enfrentamiento con Sy, un especialista en golpes.

Sy hace un buen trabajo golpeando desde la distancia y ha demostrado una mejor lucha y defensa contra derribos. Sin embargo, aunque sus dos últimos oponentes no pudieron tomar una posición en la que Sy tiene problemas, eso no será un problema para Leal. Siempre está avanzando con una agresión despiadada.

Leal presionará la acción temprano con strikes y eventualmente obtendrá un derribo, donde tendrá una gran ventaja. Predicción: Leal a ganar.

