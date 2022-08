PFL 9: Lo que no te puedes perder de la velada londinense

Entornointeligente.com /

Londres es la última parada de la postemporada en el 2022 para la PFL y es un escenario perfecto para que Kayla Harrison siga expandiendo su fama. La dos veces campeona olímpica en judo y dos veces campeona en el peso ligero de su actual promoción tendrá los ojos encima en la última función antes de las peleas de campeonato.

Más allá del evento estelar, en la Cooper Box Arena del parque olímpico, la competencia en las 145 libras varoniles luce muy cerrada y con peleas que pueden convertirse en guerras.

Estas son las tres cosas que debes seguir de la cartelera de este sábado en ESPN Deportes.

PFL women’s lightweight champion Kayla Harrison looks to claim her spot in the playoffs this Friday at PFL 6. Matt Ferris / PFL 1-Kayla Harrison

No hay mucho que agregar. La estadounidense ha dominado las 155 libras de PFL desde el día de su debut y resulta un espectáculo verla. Harrison regresa a Londres, la sede donde ganó la primera de sus medallas de oro olímpico y tendrá el apoyo del público ante Martina Jindrova , quien ganó su lugar en la temporada durante la Challenger Series a principio de año y tendrá que buscar una estrategia perfecta para sorprender al mundo.

Kayla busca su tercera final y extender su racha invicta a 15 peleas.

No todo fue miel sobre hojuelas para la campeona en esta temporada, pues Marina Mokhnatkina logró llevarla hasta la decisión en su primera aparición del 2022 y le rompió una racha de cinco finalizaciones.

Jindroba tiene que aprovechar los momentos que tenga en el combate de pie y evitar a toda costa los derribos si quiere tener una oportunidad ante la poderosa Harrison.

2.- Chris Wade vs Brendan Loughnane

La arena se va a paralizar cuando el local Loughnane salga a buscar su lugar en el campeonato. Este par se hizo de palabras en los careos promocionales y van a llegar con ganas.

Foto: Getty. La temporada pasada se consolidaron como favoritos al título, pero cayeron en manos del campeón Movlid Khaybulaev , que no vio acción este año en PFL. Wade tiene la ventaja en la lucha, así que Brendan apostará por su extraordinario boxeo.

Si esta pelea llega al intercambio se puede robar la noche.

En la otra semifinal, el japonés Ryoji Kudo viene de un espectacular nocaut sobre el mexicano Alejandro Flores y querrá refrendarlo ante Bubba Jenkins , una amenaza en todos los terrenos.

3.El debut del peso mosca

PFL quiere expandir su plantilla y las 125 libras femeniles serán una de las nuevas categorías que entrarán en acción. La elegida para hacer los honores es Dakota Ditcheva , que desarrollo su carrera como profesional en Manchester. Tiene marca de 5-0 y cuatro nocauts en esas victorias. Un gran potencial de estrellato con miras al 2023 tras mudarse a uno de los mejores campamentos del mundo en el American Top Team de Florida.

La rival, la marroquí Hassna Jaber tiene un juego completo y una marca similar con 4-1, así que puede ser un gran inicio para la división.

