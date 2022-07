PFC demanda a la Caja

Entornointeligente.com /

En los medios quedó el Puntarenas Fútbol Club (PFC) como el gran deudor ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues se nos informó que su deuda asciende a ¢183.687.678. Sin embargo, la versión del club cambia por completo el panorama.

En entrevista con DIARIO EXTRA, el presidente del PFC, Héctor Trejos, señala que más bien son ellos los que plantearon la demanda. «Hay cosas que son importantes que se aclaren. Nosotros efectivamente tenemos una deuda con la Caja, pero cuando hablamos de que la deuda está en cobro judicial es cierto, pero somos nosotros los que la tenemos en cobro judicial. Eso es una parte que la Caja no dice. Somos nosotros los que tenemos demandados a la Caja por un cobro ilegal. Por qué me va a cobrar algo de una entidad que se llama Municipal Puntarenas que ya desapareció. Las deudas se extinguen por muerte o desaparición de la persona jurídica. Aún así la Caja nos sigue cobrando. La Caja vio muy sencillo decir que esa deuda es la misma de Puntarenas Fútbol Club porque son lo mismo, cosa que no es cierto. No hay grupos de intereses económicos ligados», explicó el jerarca.

No obstante, asegura que están dispuestos a cancelar. «Acabo de recibir la llamada de la encargada de cobros de la Caja porque hemos estado con la intención de pagar esa deuda bajo protesta. Hay una amnistía aprobada. Según ley de la República, hace más de 90 días de que se pagara únicamente el principal, no intereses, ni multas. Si me llaman porque la amnistía está aprobada yo pago bajo protesta. No tenemos problema de pagar el principal bajo protesta. Son como ¢90 millones, inclusive pagando lo del Municipal Puntarenas», cerró.

Afirma que el tema lleva cerca de 8 años en disputa y en dos tendrían el veredicto.

Viernes 22 Julio, 2022

