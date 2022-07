PF faz operação para investigar suspeita de desvios na Codevasf

Entornointeligente.com /

20/07/2022 09h11 Atualizado 20/07/2022

PF faz operação para investigar suspeita de fraudes e desvios de dinheiro público na Codevasf

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20) a 'Operação Odoacro' para desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo verbas federais em contratos com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) , no Maranhão.

A operação é realizada em São Luís , Dom Pedro , Codó , Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas , com 16 mandados de busca e apreensão. Nos locais onde a PF esteve, foram apreendidos relógios de luxo e R$ 1,3 milhão em dinheiro vivo (veja fotos mais abaixo).

Comandada por integrantes do Centrão – grupo de partidos que atualmente dá sustentação ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) –, a Codevasf é uma estatal responsável por realizar obras e serviços em estados do Nordeste, do Norte no Distrito Federal.

Empresário alvo de operação da PF foi recebido pelo presidente da Codevasf em reunião oficial Preso filho de ex-prefeita suspeito de agiotagem no Maranhão

A Polícia Federal não informou quando foram feitos os contratos sob suspeita. A principal empresa apontada no esquema é a Construservice, que tem como sócio oculto Eduardo Costa Barros, o 'Eduardo DP', também conhecido como 'Imperador'. Ele também é alvo da operação e foi preso.

Esquema de lavagem de dinheiro

1 de 7 Parte do dinheiro que foi apreendido pela Polícia Federal na operação — Foto: Divulgação/PF Parte do dinheiro que foi apreendido pela Polícia Federal na operação — Foto: Divulgação/PF

Segundo as investigações da PF, Eduardo comanda um esquema de lavagem de dinheiro realizado a partir do desvio de verba pública, por meio de fraudes em licitações. O mesmo esquema já havia sido descoberto anteriormente em uma operação da Polícia Civil, em 2015 , no município de Dom Pedro.

Após a operação em 2015, os policiais federais notaram que o esquema criminoso não somente continuou, mas cresceu nos anos posteriores, alterando a origem da verba desviada, que passou a ser federal.

Na prática, os criminosos criam empresas de fachada e simulam competições durante as licitações, mas com o real propósito de fazer com que a empresa vencedora seja sempre a de Eduardo DP, que possui grandes contratos com a Codevasf: A Construservice.

Contratos com a Codevasf

A estatal recebeu R$ 2,1 bilhões em emendas parlamentares entre 2018 a 2021. A Construservice, do Maranhão, é a segunda empresa que mais firmou contratos com a Codevasf no governo Bolsonaro . Já são R$ 140 milhões já empenhados.

A Construservice já foi alvo de uma operação da Polícia Civil, em 2015, por um envolvimento em um esquema que, segundo as investigações, desviou R$ 100 milhões de 42 prefeituras do Maranhão.

De acordo com a PF, além de colocar as suas empresas e bens em nome de terceiros, Eduardo DP ainda possui contas bancárias vinculadas a CPFs falsos, utilizando-se desse instrumento para perpetrar fraudes e dificultar a atuação dos órgãos de controle.

O g1 tenta contato com Eduardo Costa para comentar sobre as acusações da PF, mas ele ainda não foi encontrado para falar sobre o assunto.

Já a Codevasf afirmou que não teve acesso à decisão judicial que autorizou a operação policial, mas colabora com o trabalho realizado pelas autoridades policiais e proverá suporte integral às investigações. A Companhia disse ainda que mantém compromisso com a integridade de suas ações e com a elucidação de fatos.

Ao todo, 80 policiais federais cumpriram as determinações judiciais expedidas pelo 1ª Vara Federal de São Luís. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação, lavagem de capitais e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 16 anos de prisão.

Operação Odoacro

A operação foi denominada 'Odoacro' em referência ao sobrenome do soldado italiano que capitaneou uma revolta que colocou fim ao Império Romano, visto que um dos investigados pela PF é conhecido como 'Imperador.'

2 de 7 Dinheiro vivo foi apreendido na operação da Polícia Federal no Maranhão — Foto: Divulgação/Polícia Federal Dinheiro vivo foi apreendido na operação da Polícia Federal no Maranhão — Foto: Divulgação/Polícia Federal

3 de 7 Veículos encontrados durante a operação 'Odoacro' no Maranhão — Foto: Divulgação/PF Veículos encontrados durante a operação 'Odoacro' no Maranhão — Foto: Divulgação/PF

4 de 7 Relógios de luxo encontrados durante a operação 'Odoacro' no Maranhão — Foto: Divulgação/PF Relógios de luxo encontrados durante a operação 'Odoacro' no Maranhão — Foto: Divulgação/PF

5 de 7 Dinheiro encontrado durante a operação 'Odoacro' no Maranhão — Foto: Divulgação/PF Dinheiro encontrado durante a operação 'Odoacro' no Maranhão — Foto: Divulgação/PF

6 de 7 Polícia apreendeu dinheiro em cofre e outros itens de valor durante a operação — Foto: Divulgação/PF Polícia apreendeu dinheiro em cofre e outros itens de valor durante a operação — Foto: Divulgação/PF

7 de 7 PF realiza operação contra desvios na Codevasf, no Maranhão — Foto: Divulgação/PF PF realiza operação contra desvios na Codevasf, no Maranhão — Foto: Divulgação/PF

