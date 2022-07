Entornointeligente.com /

PF faz operação de combate ao tráfico internacional de drogas pelo Aeroporto de Guarulhos; 18 funcionários são alvo de prisão Federais cumprem 23 mandados de prisão preventiva contra os participantes do esquema, entre traficantes e funcionários terceirizados do terminal. Suspeitos colocavam as malas com as drogas direto no porão do avião, escapando do raio-X e da fiscalização da polícia. Por Isabela Leite e Anderson Colombo, GloboNews, TV Globo e g1 SP — São Paulo

19/07/2022 07h07 Atualizado 19/07/2022

1 de 2 Polícia Federal cumpre mandado de prisão e busca e apreensão nesta terça-feira (19) em São Paulo. — Foto: Acervo pessoal Polícia Federal cumpre mandado de prisão e busca e apreensão nesta terça-feira (19) em São Paulo. — Foto: Acervo pessoal

A Polícia Federal (PF) em São Paulo iniciou nesta terça-feira (19) uma megaoperação de combate tráfico internacional de drogas envolvendo funcionários terceirizados que trabalham no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos .

Ao todo, os policiais cumprem 23 mandados de prisão preventiva decretados, além de 24 mandados de busca e apreensão. Desse total, pelo menos 18 pessoas alvo de prisão trabalham no aeroporto.

Os policiais cumprem os mandados na capital paulista, em Sorocaba, Praia Grande, Guarulhos e também em Portugal. Até o início da manhã, pelo menos 11 pessoas já tinham sido presas.

O g1 contatou a concessionária que administra o Aeroporto de Guarulhos, mas ainda não recebeu retorno.

Traficantes do PCC

Também são alvo da operação os dois principais traficantes de drogas que aliciavam os funcionários e chefiavam o envio de cocaína do Brasil para a Europa por meio do terminal.

A PF afirma que um deles está em Portugal e foi solicitada a inclusão do nome dele na lista da difusão vermelha da Interpol, a polícia internacional.

2 de 2 Aeronaves no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) — Foto: Paulo Whitaker/Reuters Aeronaves no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) — Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Os dois principais alvos são traficantes ligados à facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e eram monitorados pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF, com sede na Lapa.

A Justiça também determinou buscas em 24 endereços e o bloqueio de R$ 53 milhões em bens dos envolvidos, como dinheiro em conta, imóveis, veículos e aplicações financeiras, etc.

Esquema fraudulento

Segundo a investigação, os funcionários investigados atuavam na área de pista do aeroporto e com os carrinhos que dão acesso à aeronave. Eles colocavam as malas com as drogas direto no porão do avião, escapando da fiscalização e do raio-X da polícia.

Durante a investigação, que durou um ano e dois meses, foram apreendidos 880 kg de cocaína em nove operações (3 no aeroporto de Guarulhos, duas em Lisboa (Portugal), uma em Frankfurt (Alemanha) e três em Amsterdam (Holanda), com prisões efetuadas em Frankfurt e Lisboa.

De acordo com a PF, os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, com penas previstas que variam de 10 a 25 anos de prisão.

