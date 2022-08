Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros PF descobre verdadeira identidade de 'Colômbia', suspeito de chefiar quadrilha de pesca ilegal no AM Identidade do suspeito foi confirmada durante operação da PF deflagrada, neste sábado (6), contra pesca ilegal no AM. Por g1 AM

06/08/2022 14h33 Atualizado 06/08/2022

1 de 1 »Colômbria» foi preso e levado a Manaus. — Foto: Rede Amazônica. «Colômbria» foi preso e levado a Manaus. — Foto: Rede Amazônica.

O homem conhecido como «Colômbia» foi identificado pela Polícia Federal (PF) como Ruben Dario da Silva Villar, de nacionalidade colombiana. Ele está preso desde junho, e é suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal na reserva indígena Vale do Javari, no Amazonas, localizada próxima à região onde o i ndigenista Bruno Araújo e o jornalista inglês Dom Phillips foram assassinados.

Segundo a PF, a real identidade de «Colômbia», que a princípio havia sido detido em flagrante por apresentar documentações falsas , foi confirmada durante uma operação deflagrada em Atalaia do Norte (distante 1.136 quilômetros de Manaus), neste sábado (6), contra a pesca ilegal na terra indígena.

As investigações apontaram fortes indícios de que «Colômbia» é líder e financiador de uma associação criminosa armada especializada na prática da pesca ilegal no Vale do Javari. Além disso, ele também seria o responsável por comercializar grande quantidade de pescado que era exportado para países vizinhos.

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, sendo dois em nome do próprio «Colômbia» e de Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como «Pelado», acusado de matar Bruno e Dom. Os dois já estão presos desde junho.

Ainda de acordo com a PF, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão três familiares de Amarildo envolvidos com a ocultação dos corpos das vítimas, sendo um deles um filho de «Pelado».

Pesca ilegal e assassinatos

As investigação sobre a pesca ilegal na região iniciaram em paralelo à apuração dos assassinatos de Bruno e Dom. Conforme a PF, Bruno era alvo da quadrilha e foi morto porque combatia a pesca ilegal no Vale do Javari. Dom morreu porque estava junto com ele.

Além de Amarildo, outros dois suspeitos do crime estão presos em Manaus: Jeferson da Silva Lima, conhecido como «Pelado da Dinha», e Oseney da Costa de Oliveira, o «Dos Santos», irmão de Amarildo.

Vídeos mais assistidos do Amazonas

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com