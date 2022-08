PF apura se empresários que trocaram mensagens golpistas financiaram atos antidemocráticos

Entornointeligente.com /

23/08/2022 09h14 Atualizado 23/08/2022

A Polícia Federal vai investigar se empresários que compartilharam mensagens golpistas em um grupo em um aplicativo de mensagens financiaram atos antidemocráticos.

Nesta terça-feira (23), após ordem do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a esses oito empresários .

Eles são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ( PL ), candidato à reeleição, e defenderam um golpe de Estado em caso de vitória de Lula , candidato do PT ao Palácio do Planalto. As mensagens foram reveladas pelo site Metrópoles.

Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada mostrou Bolsonaro em segundo lugar, com 32% das intenções de voto, enquanto Lula apareceu em primeiro lugar, com 47%.

Além de autorizar busca e apreensão, Moraes também autorizou a quebra dos sigilos dos empresários e bloqueio das contas deles.

Segundo investigadores, a partir das mensagens trocadas pelos empresários, num grupo intitulado «Empresários e Política», há indícios de que eles poderiam ter financiado movimentos antidemocráticos, daí a decisão de quebrar o sigilo bancário e o bloqueio das contas bancárias.

No inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal para investigar atos antidemocráticos, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, uma das principais linhas de investigação é tentar identificar empresários que estariam financiando manifestações de cunho golpista no país, com pedido de fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, além de uma intervenção militar com Bolsonaro no poder.

A operação desta terça-feira tem como base pedidos de abertura de inquérito encaminhados por associações de juristas e pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

