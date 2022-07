Entornointeligente.com /

PF apreende 'inúmeros' documentos com diferentes nomes e até registro indígena usados por 'Colômbia' De acordo com a Polícia Federal, as apreensões comprovam que o suspeito utiliza de forma proposital documentos falsos para obter benefícios. Por g1 AM

22/07/2022 18h57 Atualizado 22/07/2022

1 de 1 »Colombia» preso em Tabatinga — Foto: Divulgação «Colombia» preso em Tabatinga — Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como «Colômbia» , nesta sexta-feira (22). O endereço onde ação foi realizada não foi divulgado. O homem é investigado por uso de documento falso e é suspeito de chefiar uma quadrilha de pesca ilegal em áreas indígenas no Vale do Javari, no Amazonas, além de envolvimento com tráfico de drogas.

Durante o cumprimento do mandado, a equipe encontrou inúmeros documentos com locais de nascimento e nacionalidades diversas.

Também foi encontrado um Registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI) onde o investigado afirma ter nascido na Comunidade Indígena Boa Vista, Terra Indígena Boa Vista, tribo indígena Kokama.

De acordo com a PF, as apreensões comprovam que o suspeito utiliza de forma proposital documentos falsos para obter benefícios.

Na propriedade também foi encontrado uma nota comercial (Factura) em que «Colômbia» se identifica como Rubens Eduardo Da Silva de Souza, porém nenhum documento oficial com esse nome foi encontrado na residência.

' Colômbia' está preso desde o dia 7 de julho, após ir até um prédio da Justiça Federal, em Tabatinga . Em depoimento à PF, ele negou ser o mandante das mortes do indigenista e do jornalista e disse que não possui qualquer envolvimento no caso.

Em 9 de julho, Colômbia foi transferido para Manaus junto com Amarildo da Costa de Oliveira , o suspeito de envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

A Polícia Federal ainda informou que os presos Oseney da Costa Oliveira e Jeferson da Silva Lima, o «Pelado da Dinha», serão transferidos para Manaus e terão previsão de chegada às 13h30.

