26/04/2022 20h50 Atualizado 26/04/2022

PF abre investigação preliminar sobre tiro acidental disparado por Milton Ribeiro no aeroporto de Brasília

A Polícia Federal abriu uma investigação preliminar sobre o tiro acidental disparado pelo ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, nesta segunda-feira (26), no aeroporto de Brasília .

O ex-ministro Milton Ribeiro chegou ao aeroporto de Brasília por volta das 17h desta segunda. Ele iria embarcar para São Paulo às 19h50. Em depoimento à PF, o ex-ministro afirmou que, como já havia feito a guia de despacho de arma de fogo pela internet, foi diretamente para o balcão da Latam .

Ele disse que ao abrir a pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador, dentro da própria pasta. Milton Ribeiro disse que teve medo de expor a arma de fogo publicamente no balcão e que, por isso, tentou tirar a munição dentro da pasta, e que, neste momento, ocorreu o disparo acidental.

A bala bateu no chão do aeroporto e, segundo a companhia aérea Gol, alguns estilhaços atingiram uma funcionária , mas sem gravidade.

Disparo acidental de arma do ex-ministro Milton Ribeiro: veja regras para despacho e manuseio de armas em aeroportos

Pelas regras da Anac , o embarque de passageiros armados é restrito a agentes públicos específicos, em razão da profissão, e com autorização da Polícia Federal . As outras pessoas – como o ex-ministro – têm que despachar a arma descarregada, que vai no porão do avião, com as bagagens.

Ainda segundo as regras da Anac , o passageiro precisa primeiro preencher um formulário com informações sobre o voo e sobre a arma, e o formulário deve ser validado no aeroporto pela Polícia Federal . O passageiro também deve apresentar documentos que comprovem a legalidade da arma e o direito ao porte. E, antes do embarque, a arma deve estar sem munição.

A Anac permite que esse procedimento seja feito no próprio aeroporto, em local adequado, que garanta a segurança.

Segundo a resolução da Anac , a realização do descarregamento das armas de fogo despachadas é de responsabilidade do passageiro e deve ocorrer previamente à chegada ao aeroporto ou no aeroporto, em local disponibilizado pelo operador.

No aeroporto de Brasília , a arma deve ser descarregada em uma sala no posto da Polícia Federal , que fica na área de desembarque, bem distante dos balcões de check-in. De acordo com a norma da Anac , na hora de descarregar a arma, por segurança, o cano deve estar sempre apontado para uma caixa de areia. Só depois disso é que o passageiro pode ir para o check-in e levar a arma, já lacrada, em um envelope especial fornecido pelas empresas aéreas, para ser despachada.

A defesa do ex-ministro Milton Ribeiro afirmou que ele tem porte de arma e tem registro de CAC – Colecionador, Atirador ou Caçador – concedido pelo Exército. A defesa também informou que ele estava despachando a arma porque está se mudando de Brasília para São Paulo, depois de deixar o ministério e o apartamento funcional.

Denúncias de corrupção no MEC derrubam Milton Ribeiro

A Polícia Federal afirmou que liberou o ex-ministro porque a arma estava em situação regular, mas vai informar o Exército para que tome as providências que considerar necessárias.

Em nota, o Exército informou que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados não teve acesso à documentação apresentada por ocasião da ocorrência para que possam ser analisadas eventuais medidas aplicáveis ao caso.

