Petroperú suministrará combustible de aviación con normalidad a sus clientes

A través de un comunicado, señaló que ante versiones sobre desabastecimiento de combustible de aviación debido al cierre de puertos causado por oleajes anómalos, indicó lo siguiente: 1. Petroperú viene implementando acciones concretas para garantizar el abastecimiento a sus clientes. En el caso particular del combustible de Aviación (Turbo A-1), Petroperú podrá realizar el suministro a sus clientes con normalidad. 2. Lo señalado fue informado en el marco de una reunión de coordinación sostenida en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en donde también participaron otras empresas que abastecen el mercado del sector Aviación, como Repsol y Valero Perú, así como autoridades de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y Osinergmin. 3. Como consecuencia de esta reunión, Petroperú ha gestionado compras directas a las empresas Repsol y Valero Perú, lo que permitirá contar con el stock necesario de Turbo A-1 en el Aeropuerto Jorge Chávez y así garantizar el suministro a sus clientes del sector Aviación para los próximos días, cumpliendo con atender la demanda habitual. 4. De igual forma, es importante precisar que Petroperú cuenta con un inventario de Turbo A-1 en la Refinería Talara (118 mil barriles), de los cuales 44 mil barriles ya se encuentran en tránsito hacia el Callao, tras la reciente reapertura del Muelle de Carga Líquida de Talara por la Dicapi (19 de julio a las 14:00 horas). Este producto permitirá continuar abasteciendo a las líneas aéreas durante las fechas festivas y en adelante. 5. Cabe recordar que en las últimas semanas la descarga de combustibles se vio afectada por los cierres de puertos, entre ellos el Muelle de Carga Líquida de Talara, como consecuencia de los oleajes anómalos que se produjeron en nuestro litoral, por lo que no fue posible realizar oportunamente la carga de combustible de Aviación existente en Refinería Talara para ser trasladado al Callao, situación que ya ha sido superada como se menciona en el párrafo precedente. En tal sentido, es importante señalar que Petroperú ha contado con inventarios disponibles de Turbo A-1. 6. De la misma forma, el 27 de julio Petroperú contará con 200 mil barriles de combustible de Aviación para el suministro a sus clientes, proveniente de una importación ya contratada por la Empresa. 7. Como informó Petroperú, el combustible que suministra a las líneas aéreas en el Aeropuerto Jorge Chávez es de solo el 19 % (estimado en 2.5 miles de barriles diarios). El 81 % restante corresponde a otras empresas productoras e importadoras. 8. Con relación al abastecimiento del GLP vehicular, Petroperú precisa que solo cuenta con una participación del 10% a nivel mayorista, por lo que no es el principal productor y proveedor nacional de ese combustible como señalan algunos medios de comunicación. 9. Petroperú reitera que su prioridad es abastecer la demanda de combustibles en todo el país e implementar planes de acción para garantizar la atención a sus clientes y por consiguiente a la ciudadanía. Más en Andina: Inversiones en infraestructura de transporte suman US$ 288.6 millones hasta junio. ?? https://t.co/mMqPFQrTXM pic.twitter.com/sjTewqTK4w

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 20, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 20/7/2022

