Petro y los médicos cubanos, Por El Nacional

> Si el río suena es porque piedras trae. Pero hay que comenzar con la verdad. El presidente Gustavo Petro nada ha dicho de manera pública sobre llevar a Colombia un contingente de médicos cubanos. Sin embargo, es imposible obviar el alerta y la denuncia que hacen en el vecino país sobre esta posibilidad.

La verdad es que no sería de extrañar, pues es una práctica común de los gobiernos de izquierda hacer estos acuerdos con Cuba que representan un desembolso significativo, de lo que los médicos no reciben sino una ínfima parte. En realidad, el dinero va para la cúpula comunista. ¿Será que secretamente pactan una especie de diezmo a la isla por ser el «modelo» en el que se «inspiran»?

El senador colombiano José Miguel Santamaría Uribe ha alzado la voz antes de que ocurra algún anuncio oficial (si es que lo hubiere). «¿Eso es lo que queremos? ¿Para eso fue para lo que se eligió este gobierno, para que nos trajera adoctrinadores, para que con los impuestos de los colombianos le pagáramos plata a Cuba para mantener esa revolución nefasta que lo único que ha generado es pobreza y humillación a los cubanos? No señores, acá tenemos que reaccionar», aseguró a través de su cuenta de Twitter.

El parlamentario asegura que esta es una de las motivaciones de la propuesta de Petro de reforma fiscal que recientemente entregó en el Congreso para su aprobación. Santamaría considera que del dinero que entre al fisco saldrá la cantidad necesaria para pagarle a Cuba por 20.000 médicos, que no son más que «adoctrinadores». En realidad son profesionales de la medicina tratados como esclavos, enviados lejos de sus familias a cambio de una ínfima cantidad y un servicio obligatorio de por lo menos cuatro años; si se niegan o «desertan» se les prohíbe regresar a la isla o ver a sus familias por un período de ocho años.

«Tenemos que reaccionar porque no podemos seguir dejando que acaben con todo. Están acabando con el sistema eléctrico, están acabando con el sistema de salud, están acabando con las fuerzas militares, no señores, no más», afirmó el senador, y estas palabras resuenan mucho en los oídos de los venezolanos que son víctimas de este tipo de gobierno. Y eso que Petro apenas comienza, pero al parecer está siguiendo la receta de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador en México.

Si el presidente de Colombia no ha dicho nada sobre supuestos planes de contratar a médicos cubanos, ¿por qué el senador hace estas advertencias? No se puede cometer el error de desestimar denuncias de este tipo, mucho menos los demás poderes del Estado, pues es allí desde donde se puede ejercer control para impedir que se repita la fórmula ahora en Colombia. Por lo menos en lo que respecta a las misiones médicas cubanas, que están bien extendidas por América y otros países, hay que documentarse sobre lo que ellas realmente representan, una nueva forma de esclavitud y la manera como el régimen comunista cubano tiene para «penetrar» las sociedades de países con gobiernos izquierdistas.

Ojalá que el Congreso de Colombia, el Poder Legislativo, sepa analizar desde temprano este tipo de propuestas del gobierno para que les pongan freno, como debería ocurrir en cualquier país democrático.



