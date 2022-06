Petro tiene el propósito de reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte y comprarle gas a Venezuela

Entornointeligente.com /

La realidad presidencial colombiana no está clara tras los resultados del pasado domingo 29 de mayo, pero de concretarse el triunfo de Gustavo Petro en la segundo vuelta o balotaje prevista previsto para el próximo 19 de junio , no solo están planteado el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y la reapertura de la frontera, sino que hay intención de que Ecopetrol le compre gas natural a PDVSA Gas y el suministro se haga a través del gasoducto Antonio Ricaurte que conecta Maracaibo con Puerta Ballenas. Esa infraestructura fue inaugurada por los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe en 2007 y en un primer momento fue Colombia la que proveyó el gas a Venezuela hasta 2015. A partir de ese año fue suspendido por parte de PDVSA debido a presuntos suministros irregulares que en promedio debían estar en 50 millones de pies cúbicos al día y solo se alcanzaron los 20 millones de pies cúbicos diarios. Las negociaciones entre PDVSA y Ecopetrol se estaban desarrollando para reactivar los suministros a mediados de 2018 en la fase final del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, pero apenas inició la gestión de Iván Duque se cortó toda posibilidad de acuerdo y eso se agravó en 2019 cuando el mandatario colombiano no renoció a Maduro como jefe de Estado en Venezuela y más bien se avaló al gobierno interino que encabeza el dirigente Juan Guaidó en su rol de presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015.

LINK ORIGINAL: Petroguia

Entornointeligente.com