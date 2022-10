Petro: Son más los migrantes que regresan a Venezuela que los que se van

Entornointeligente.com /

Petro aprovechó para pedirle al secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken que se apruebe un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los colombianos en Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el flujo migratorio en la frontera ha cambiado, y ahora son más los migrantes que regresan a Venezuela que los que salen del país.

«Los datos últimos que tengo es que ya el sentido no es de Venezuela hacia Colombia, sino de Colombia hacia Venezuela», dijo sin ofrecer mayores detalles, durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

«Vamos a mirar eso más tiempo para hacer una valoración a profundidad. Si la normalización de relaciones produce eso, siempre la decisión libre de la familia venezolana en Colombia es lo respetable», añadió.

Pero en este contexto, Petro aprovechó para pedirle al secretario Blinken que se apruebe un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los colombianos en Estados Unidos.

«Yo sí creo que un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario. No lo digo como negociación. No es que porque damos un TPS a venezolanos en Colombia, debe haber un TPS a colombianos en Estados Unidos, sino porque es el derecho humano», sostuvo.

Ante esto, Blinken tuvo que aclararle que el TPS no se le otorga a cualquier migrante, sino a aquellos que no pueden regresar a su país, como los venezolanos.

«En nuestra ley, esta es una herramienta diseñada específicamente a fin de permitir a las personas quedarse en EEUU, que no pueden volver a sus países de origen debido a las crisis que han tenido lugar en esos países. Y es por eso que en el caso de los venezolanos, nosotros tenemos el Estatus de Protección Temporal así como lo tiene Colombia, porque no pueden regresar a su país debido a la catástrofe humanitaria y la mala gestión económica, y la represión política que existe. No pueden regresar a su país», explicó.

