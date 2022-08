Petro quiere priorizar la inversión donde habita el pueblo negro y los pobres

Entornointeligente.com /

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encomendó este sábado a la vicepresidenta, Francia Márquez, la tarea de «lograr la equidad de las regiones» y para ello pidió «priorizar la inversión pública donde habita el pueblo negro» y «los pobres».

Petro aseguró que para que «las regiones más pobres de Colombia puedan gozar de un privilegio para poderlas igualar con las otras regiones de este país», se deben priorizar inversiones en agua potable y educación superior en zonas «donde habita el pueblo negro, donde habitan los pobres».

«Porque este Gobierno, hay que decirlo con franqueza, prioriza a los pobres», aseguró el presidente durante una ceremonia de conmemoración de los 29 años de la Ley 70 de 1993 que da derecho a las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en zonas del Pacífico a la propiedad colectiva de dichas tierras, así como reconoce y protege su identidad, el derecho a la igualdad y a la dignidad.

Para esa labor, Petro quiere que Márquez, la primera vicepresidenta negra de la historia de Colombia, tenga la tarea de la igualdad -para lo que está prevista la creación de un Ministerio de Igualdad que ella ocupará- y la equidad.

«PODER NEGRO»

«La palabra libertad no es nada si no hay igualdad, si no hay derechos, si no hay poder de la población sobre el Estado, así que ojalá la Vicepresidencia de Francia constituya la creación del gran poder negro en Colombia», dijo Petro.

Por su parte, Márquez, oriunda de Suárez, un municipio del Cauca, en la región Pacífica, aseguró que ya se están tomando medidas para reivindicar ese poder negro, como el hecho de que todas sus «edecanes» son mujeres negras, así como algunos de los miembros que se encargan de su seguridad.

«Los cambios son acciones reales y concretas», aseguró la vicepresidenta, que honró la memoria de «todos los hombres y mujeres que han hecho posible que nuestros derechos por lo menos en este países se defiendan».

Por eso lanzó un mensaje de unión de todo el pueblo, para «reconstruir nuestra familia» y «construir desde la diferencia» para lograr que a las generaciones futuras no «se les va a discriminar por el color de piel».

«Como en tiempos de esclavitud, el Estado ha seguido la misma lógica de ofrecernos migajas y ponernos a pelear, y ponernos a discutir por migajas, mientras el verdadero poder para el cambio y la transformación no ha estado en manos de un negro o negra de este país», destacó Márquez.

Y confesó que ni ella, llegando a la vicepresidencia, siente que tiene «el poder para transformar las desigualdades e injusticias a las que ha estado sometido nuestro pueblo», aunque prometió trabajar por ello.

