Petro le propone a Maduro comprar acciones de Monómeros para evitar «complicación» con EEUU

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, reconoció que la decisión del gobierno de Gustavo Petro de reconocer la directiva de Monómeros nombrada por la administración de Nicolás Maduro le han generado problemas con los Estados Unidos, toda vez que la empresa goza de una licencia por parte del Departamento del Tesoro para mantener flujos financieros con entidades bancarias norteamericanas y comprar bienes de capital y materia prima en territorio estadounidense. «El presidente Petro, al reconocer a Maduro, reconoce que el dueño de Monómeros es el Gobierno venezolano», dijo Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela. «Eso ha traído alguna complicación con Estados Unidos, pero siempre se le dijo a Estados Unidos, a sus embajadores y consejeros económicos que la empresa se le iba a devolver a Venezuela, de acuerdo con nuestra reglamentación», dijo Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela», agregó el funcionario diplomático en una nota difundida por el periódico El Heraldo de Barranquilla donde está la sede de la petroquímica. https://www.elheraldo.co/economia/petro-busca-comprar-acciones-de-monome…

Benedetti regresó a Bogotá donde tiene iniciará un proceso de negociación con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, principalmente para evitar que Monómeros se le mantenga el beneficio de la licencia y no pase a ser considerada como una empresa sancionada por el hecho de que 100% de su capital pertenece al Estado venezolano que representa el gobierno de Maduro. En tal sentido, el mismo Benedetti asomó la posibilidad de que el Gobierno colombiano compre acciones de Monómeros y vuelva al esquema binacional que tuvo hasta 2006. Al respecto, el diario El Heraldo reseña que el presidente Gustavo Petro contempla la propuesta de comprarle acciones a Pequiven, decisión que no está exenta de generar polémica y discusiones en ambos países. «Está sobre la mesa. Se habló con el Gobierno de Venezuela y yo pregunté que si se podría hacer eso y después oficialmente me dijeron que sí, que sobre la mesa estaba la propuesta de volver esto otra vez a una empresa colombo-venezolana», dijo Benedetti según reseña El Heraldo. Una fuente del Ministerio de Petróleo venezolano asegura que una de las razones del encuentro que Benedetti sostuvo en Caracas con el ministro Tareck El Aissami fue justamente conversar sobre la viabilidad de esa propuesta sobre todo porque se trata de una decisión que debe tomarse en corto plazo. «Hay que ver si el Gobierno de los Estados Unidos acepta mantener la licencia o levantar la sanción que pesa sobre Monómeros en caso de que la participación de Colombia sea igual o menor a la que tiene Pequiven», comentó la fuente. «No está claro cuál sería la institución pública colombiana que compraría acciones de Monómeros, sobre todo por los problemas fiscales y financieros que afronta el gobierno de Petro en este momento», añadió. Monómeros se creó en 1967 como un ejemplo de empresa multinacional andina impulsada por el Acuerdo de Cartagena que posteriormente dio origen a la Comunidad Andina de Nacionales. En 2006, el gobierno de Alvaro Úribe emprende su proceso de venta o privatización y la primera opción de compra la tenía la venezolana Pequiven. «Uribe no quería vender el 47% de las acciones de Monómeros a Venezuela que tenía el Estado colombiano por sus diferencias con Hugo Chávez pero no tenía opción porque fue Pequiven, gracias a recursos aportados por PDVSA, tenía la prioridad y además presentó una buena oferta», dijo la fuente. Petróleo de Venezuela le transfirió 43 millones de dólares a Pequiven para una transacción que realizó con Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial.

