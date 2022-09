Petro le pidió a las Cámaras de Comercio 'empoderar' la economía popular

Entornointeligente.com /

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, afirmó, ante la expectativa de cientos de empresarios y líderes de las cámaras del comercio reunidos en el Congreso de Confecámaras en Cartagena, la necesidad de formalizar las actividades económicas que son conocidas como informales.

«La economía popular me parece mucho más decente que decirle a media economía del país que no es legal», dijo el mandatario. En ese sentido, el jefe de Estado señaló que en Colombia lo que separa la formalidad de la informalidad no es una razón económica, sino una razón legal.

«Los campesinos de Boyacá, según la clasificación legal, son informales, porque no pagan la seguridad social», fue el ejemplo del mandatario.

Por eso, pidió a los distintos líderes de las Cámaras de Comercio del país ayudar «en una tarea de alfabetización de la economía popular» en temas de formalización, tecnología y asociatividad, para incrementar la capacidad de producción.

«La mayoría de los integrantes de la economía no tiene internet en su hogar y si los costos de la banda ancha no son baratos, la economía popular queda por fuera de la economía digital», fue uno de los retos a superar que planteo Petro.

El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, reiteró el compromiso de la red de cámaras de comercio, de promover la formalización empresarial, y señaló que 15 % de las micro, pequeñas y medianas empresas incrementaron su tamaño en los últimos años, según un estudio del gremio.

Además, aprovechó la presencia del mandatario colombiano, para proponerle que el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos cuatro años se fije la meta de crear 400.000 nuevos empleos para jóvenes y aumentar en 1.000 millones de dólares en inversión extranjera.

