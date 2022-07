Petro considera «prudente» que Maduro no asista a su investidura en Colombia

Entornointeligente.com /

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que no le parece prudente que Nicolás Maduro asista a su investidura que tendrá lugar el próximo 7 de agosto en Bogotá.

Petro se refirió a ese asunto en una entrevista con la W Radio, en la que también comentó la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela; rotas desde el 23 de febrero de 2019 por orden de Maduro en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento de Iván Duque a Juan Guaidó, como presidente interino.

En ese sentido, reafirmó que de los actos de investidura se encarga el Gobierno actual. Pero que a él le «parece que es prudente» que no asista Maduro porque la reanudación de relaciones es «un proceso de reconstrucción de muchas cosas» ; que «no demanda acelere ni cosas simbólicas que no son hoy las más importantes».

LO QUE DIJO DUQUE SOBRE MADURO Y PETRO El pasado sábado, Duque se refirió a la posible asistencia de Maduro a la investidura de Petro y dijo que mientras él sea el mandatario del país; el venezolano no entrará al territorio nacional porque no se le reconoce como jefe de Estado legítimo.

«No es un tema de dejar o no dejar entrar; es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente del Venezuela a territorio colombiano», afirmó.

TEMAS DE CONVERSACIÓN En la entrevista, Petro habló además de la conversación que tuvo con Maduro después de las elecciones; en la que no hablaron de «temas específicos».

Sin embargo, dijo que «hay unos temas prioritarios: abrir el comercio en la frontera, recuperar la frontera para los dos Estados -lo cual implica correr, arrinconar, desalojar a los grupos armados que hoy están a lado y lado de la frontera-, y el tercero tiene que ver con Monómeros».

Monómeros es una empresa petroquímica con participación estatal colombiana y de Petróleos de Venezuela, de la que Guaidó pasó a tener el control en 2019 y se encuentra en disputas judiciales.

Es «la empresa que hacía en Colombia la mayor parte de los fertilizantes para la agricultura, que ahora estamos importando a unos precios tres veces mayores que los precios que existían al comienzo de la crisis y eso ha producido el crecimiento de todos los precios de los alimentos», comentó Petro, lo que, según dijo, ha conllevado el «crecimiento del hambre».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ PASARÁ CON LOS EXILIADOS VENEZOLANOS EN COLOMBIA? ESTO DIJO PETRO Por esa razón, añadió que cuando asuma la Presidencia va a impulsar la recuperación de «la producción subsidiada de fertilizantes en Colombia», que ahora mismo depende de la importación de Rusia, con lo que estaría «solucionando un tema mayúsculo en este momento que no da espera que es el hambre».

