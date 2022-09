Petro a EEUU: «Si Colombia produjera más maíz exportaría menos cocaína»

Entornointeligente.com /

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió este martes al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una reunión sobre la crisis alimentaria y le dijo que si Colombia produjera más maíz y fuera capaz de empoderar a sus campesinos, exportaría menos cocaína a Estados Unidos. «Si Colombia pudiera empoderar económica, social y políticamente a su campesinado, entonces Colombia, Antony, dejaría de ser narcotraficante», afirmó Petro, en el marco de una reunión sobre alimentos que se celebró en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. «Si Colombia produjera más agricultura y alimentos, más maíz, si importara menos maíz de los Estados Unidos, exportaría menos cocaína. ¿Cuál de los dos caminos preferimos?», preguntó a la audiencia Petro, que tenía detrás sentados a Blinken y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, entre otros líderes. El presidente colombiano fue uno de jefes de Estado o de Gobierno que dieron un discurso al inicio de un encuentro para abordar la crisis de alimentos. Petro, que acudió en calidad de invitado, vio la cita como una buena ocasión para expresar sus preocupaciones sobre la relación entre los alimentos, el libre mercado y la desigualdad de ingresos de los diferentes países del mundo, especialmente ahora con la carestía y alza de precios provocada por la guerra en Ucrania. En concreto, el presidente colombiano criticó el concepto de «seguridad alimentaria» porque asume que la humanidad podrá lograr los nutrientes que necesita con el libre mercado y dijo que él prefiere la idea de «soberanía alimentaria» en la que las naciones usan sus recursos para alimentar a su propia población. Explicó que Colombia tiene una gran capacidad para producir alimentos pero no la usa y puso de ejemplo el maíz, que su país ha estado importando durante décadas de Estados Unidos y Canadá pese a que fue en Colombia donde supuestamente la humanidad descubrió esa planta. Fue, en ese momento, cuando decidió dirigirse a Blinken para apelar directamente a Estados Unidos y pedirle que «piense» en la idea de la «soberanía alimentaria» e impulse políticas para que los pueblos puedan alimentarse por sí mismos, en vez de depender del libre mercado. Preguntado por tras la reunión, Petro reveló que ya había hablado de esas ideas con funcionarios del Gobierno estadounidense, aunque no con Blinken directamente. «Cuanto más produzca Colombia de alimentos, cuanto más maíz produzca, entonces su fuerza de trabajo tendrá más oportunidades de ingreso dentro de las tierras fértiles del país y no en los bordes en la selva donde lo único que se puede producir con rentabilidad es coca», dijo. Petro, que intervino este mismo martes ante el plenario de la Asamblea General, explicó que tendrá más reuniones sobre el tema de los alimentos durante estos días que estará en Nueva York, pero no especificó si mantendrá alguna reunión bilateral con altos cargos de Estados Unidos.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com