Petróleo se desploma bajo los US$ 100 ante riesgos de recesión internacional

Entornointeligente.com /

El petróleo registró su peor jornada en casi tres meses luego de que los temores a una recesión se apoderaron de los mercados, superando los riesgos de un suministro fundamentalmente ajustado.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate cerraron por debajo de US$ 100 hoy martes después de caer más de 8%, en el mayor retroceso desde el 9 de marzo. La aversión al riesgo se extendió por los mercados debido a la creciente preocupación de que una desaceleración económica global finalmente afectará la demanda.

Los precios del petróleo han estado propensos a violentas variaciones después de la invasión rusa a Ucrania. La última baja se produjo en medio de una caída de las acciones y un aumento del dólar. Citigroup dijo que el crudo podría hundirse a US$ 65 este año en caso de recesión.

Diferencia de valores Los precios del petróleo han estado bajo presión en el último mes debido a bruscas alzas de tasas de los bancos centrales. No obstante, los barriles físicos están consiguiendo enormes primas. Arabia Saudita elevó hoy martes sus precios de venta oficiales a Asia. El precio de su crudo ligero insignia será de US$ 9,30 por encima de su referencia regional en agosto, un aumento de US$ 2,80.

«Los precios del petróleo se han desplomado debido a que las preocupaciones por el debilitamiento de la demanda están comenzando a superar los temores por la escasez de suministros», indicó Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index. «Cada vez más analistas esperan que muchas de las principales economías del mundo experimenten un crecimiento negativo en los próximos meses, y eso arrastrará a Estados Unidos a una recesión».

Alemania busca evitar un «Lehman Brothers energético» y redacta ley para adquirir participaciones en importadores de gas

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

Entornointeligente.com