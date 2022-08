Petróleo: la fuente de dólares que Argentina necesita

Entornointeligente.com /

Informate más El petróleo se hundió 11% en la semana a valores de pre guerra Es lógico que los programas macroeconómicos de los diferentes gobiernos tengan que lidiar con infinidad de variables que no pueden controlar, especialmente con cuestiones que provienen del exterior, como puede ser una pandemia o una guerra. Por ende, es normal que surja alguna consecuencia indeseable y que algunos sectores salgan desfavorecidos. Sin embargo, eso no significa que no haya responsabilidad a la hora de prever aquellos obstáculos que pudieran aparecer en el camino.

Argentina tiene ventajas competitivas que están siendo desaprovechadas. Que los modelos económicos no incluyan en sus programas el escenario energético, resulta dañino para toda la economía en su conjunto. Un modelo desequilibrado deriva en conflictos innecesarios y pujas distributivas que le tiran leña al fuego en vez de apagar el incendio.

Es tiempo de aprovechar las oportunidades, poner manos a la obra, y hacer de Argentina un país rico en dólares y soberano en materia energética. Las herramientas para ese objetivo están disponibles. Y los números lo avalan. Por ejemplo, durante mayo se batieron récords de producción tanto en petróleo como en gas no convencional. Y la producción total de petróleo fue la más alta desde noviembre de 2011. Una demostración de que en tiempos tan difíciles, con rumbos poco claros y con constantes desfiles de ministros, el rol de la fuerza laboral petrolera tracciona la economía generando divisas para el país.

La consultora Ecolatina elaboró un informe sobre el potencial energético en base a la exploración y explotación offshore . Según el estudio, los descubrimientos hidrocarburíferos en las Cuencas Argentina Norte (CAN) y Malvinas Oeste (MLO) podrían equivaler a una fuente de ingresos del 3,6% del PBI.

p15-1_opt.jpeg reacción. La iniciativa de exploración offshore es resistida por buena parte de la sociedad marplatense y de los intendentes costeros. Una cifra de estas magnitudes ya no es solo obtener las divisas que faltan, es también equilibrar la balanza comercial, empujar la generación de empleo y el crecimiento de otros sectores productivos conectados indirectamente. Para ponerlo en términos claros, el desarrollo de la exploración offshore de hidrocarburos, en un descubrimiento específico, podría aportar más de U$S 40.000 millones de ingresos en los años de mayor nivel de producción y exportación del recurso.

Agregamos también el impulso de los proyectos en las costas de Mar del Plata, estimados por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) como viables y seguros. Los mismos pueden reemplazar el trabajo importador de los puestos de Escobar y Bahía Blanca, transformarlos en puertos exportadores y abastecer de divisas a todo el sistema económico. Y todo esto aún sin mencionar el abordaje apropiado de los recursos de Vaca Muerta y las facilidades que traiga aparejado el Gasoducto Néstor Kirchner.

Todos los proyectos energéticos en su conjunto, especialmente las inversiones offshore en las costas bonaerenses, representan pilares fundamentales para cualquier política económica. Argentina necesita dólares y el sector energético, a través del rico potencial exportador, es la fuente para terminar con las restricciones externas.

Secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca.

