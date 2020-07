Petróleo cae ante señales de que OPEP+ reducirá los recortes

Entornointeligente.com /

El petróleo bajó antes de una reunión del comité de la OPEP+ esta semana que podría confirmar la intención del grupo de reducir los recortes de producción incluso ante el aumento del coronavirus en muchos países, incluido Estados Unidos.

Las expectativas son que el grupo comenzará a flexibilizar sus históricos frenos a la oferta en agosto, y los principales productores de Rusia se están preparando para aumentar la producción el próximo mes. La oferta adicional llegará al mercado mientras EE.UU. sigue luchando para controlar nuevos brotes del virus. Un aumento en las tensiones con China también afectó el sentimiento del mercado y los precios cayeron al cierre.

“Nuestra opinión es que el comité se centrará primero en el cumplimiento y no en una opinión formal sobre la necesidad de extender el recorte más profundo del grupo de productores a agosto”, dijo Harry Tchilinguirian, jefe de estrategia de productos básicos de BNP Paribas.

El repunte del petróleo en los últimos meses se ha estancado debido a que operadores sopesan el resurgimiento del virus en los estados de la Franja del Sol y otros lugares de EE.UU., lo que nubla una recuperación en la demanda de gasolina. Al mismo tiempo, las reservas de EE.UU. siguen siendo obstinadamente altas.

El tono para el mercado podría ser dictado por la reacción a ganancias clave de bancos como JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. el martes, así como las de Delta Air Lines Inc.

“Es posible que el crudo no tenga nada positivo para correlacionar si los bancos y las aerolíneas marcan la pauta el martes”, dijo Robert Yawger, director de la división de futuros de Mizuho Securities USA, en una nota a clientes.

Entretanto, el panel que revisa el acuerdo de la OPEP+ considerará si la alianza debería mantener 9,6 millones de barriles de producción diaria fuera del mercado durante otro mes, o reducir el recorte a 7,7 millones de barriles como se planeó originalmente. Los miembros se inclinan hacia la reducción gradual, según varios delegados nacionales que solicitaron no ser identificados.

