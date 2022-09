¿Petorca paga la cuenta?: El ensañamiento con la comuna en redes sociales por optar por el Rechazo

Entornointeligente.com /

La opción Rechazo triunfó ayer en el Plebiscito de salida, dando razón a las encuestas que se realizaban previamente, pese a que un grupo importante de la población creía que habría un resultado más estrecho o que incluso podría ganar el Apruebo. Incluso, expertos adelantaban que si bien podía ganar el Rechazo, la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso se inclinaría por el Apruebo.

No fue así y un ejemplo de las sorpresas de la jornada fue el caso de Petroca, una comuna que, queriéndolo o no, se ha convertido en una especie de símbolo por la crisis hídrica. Por ello, mientras se realizaba el conteo de votos -y con más fuerza con el resultado ya zanjado-, en Twitter comenzaron a generarse una serie de críticas a los vecinos del lugar -donde el Rechazo se impuso con un 56% de los votos contra 43%- puesto que la propuesta apuntaba garantizar el acceso al agua.

Mientras algunos manifestaban su descontento sin ir más allá, otros utilizaron la red para hacer burla de la situación. «En Petorca y La Pintana ganó el Rechazo. Nada que hacer, cierro por fuera y tiro la llave al WC, pero hay que esperar a que venga el aljibe para tirar la cadena, porque no hay agua», escribió una usuaria.

Otro manifestó que «en Petorca ganó el Rechazo, ok. Sigan bañándose con un litro de agua». Y también, hubo quienes señalaron que «eligieron morirse condenados en la sequía para que los Walker no pierdan sus 30 mil litros por segundo de agüita. Es de no creer «.

«Bueno, la propuesta garantizaba el agua como bien nacional de uso público. Petorca prefirió que el agua siga siendo privilegio de los palteros en desmedro de las necesidades humanas . Felicitaciones», también indicó otro usuario, y «si hasta la gente de Petorca votó Rechazo y quiere seguir con camiones aljibes, quién es uno para cuestionarlo», acotó otro.

Reflexión del alcalde

El alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos, dijo hoy en conversación con Cooperativa que «para nosotros también es un llamado de atención, ver cómo estamos llegando con el lenguaje constitucional o con las demandas sociales de nuestro territorio. Uno aquí tiene que asumir las responsabilidades (…) creo que siempre hemos estado tratando de poner en el centro de la discusión cuáles son las necesidades y carencias del territorio comunal y la gente sabe cuáles son «.

Agregó que «nosotros tenemos problemas de agua y las tenemos hoy día, por lo tanto, a mi igual me da un poco de tristeza que se utilice un lenguaje incendiario con respecto a qué es lo que iba a suceder con la propiedad del derecho al agua».

Incluso un diputado

A este coro crítico se sumó el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo , respondió en Twitter a una publicación de celebración del Rechazo y precisó: «Está super claro quien ganó con el Rechazo y los de Petorca felices de seguir sin agua».

En entrevista con EmolTV , la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic , abordó este tema y sostuvo que «cuando termina el partido de fútbol la gente queda afectada. No estoy justificando, no me parece que sea la actitud ni que podamos culpar a la ciudadanía exclusivamente. Aquí hubo una sobre interpretación de los constituyentes también, de lo que eran las necesidades ciudadanas, por ejemplo, había personas que provenían de los movimientos del agua, otros del animalismo, otros de pueblos originarios y cada uno hacía de esto la principal causa de la Constitución, cuando finalmente la principal causa de la Constitución es regular las relaciones de poder y establecer un rayado de cancha, un modelo de comportamiento donde hay que regirse».

Pero claro, continuó, «cuando es tú causa la única que tú quieres relevar, lo tomas también desde la trinchera. Entonces yo no justifico agresiones, tampoco creo que la gente vaya a ser malagradecida, simplemente, esta Constitución no le gustó a la ciudadanía y no necesariamente porque fuera mala , sino porque contenía demasiadas materias, entonces tú encontrabas tus motivos para no estar de acuerdo». ¿Encontraste algún error? Avísanos

