Petit Da Costa: «NO TIENE SENTIDO prolongar esta agonía interminable”

Los mandos intermedios de la FANB pueden tomar la decisión de derrocar a Maduro visto que carece de sentido prolongar una situación insostenible porque no tiene salida, constituyéndose en una agonía interminable

Jesús Antonio Petit Da Costa

En circunstancias como la actual, que acumula todas las condiciones objetivas y subjetivas para una rebelión popular o un estallido social, porque es la suma de todas nuestras desgracias (el virus chino es la corona), las perspectivas inmediatas son:

1.- Maduro abandona el poder y el país.

2.- Salida de Maduro negociada con el Alto Mando Militar.

3.- Derrocamiento de Maduro por los mandos militares intermedios.

4.- Intervención militar extranjera.

1.- ABANDONO DEL PODER Y DEL PAÍS: Por desgracia, ningún partido o movimiento político de oposición se organizó para provocar y dirigir la rebelión popular. Llegado este momento todos están en actitud pasiva porque ningún partido o movimiento de oposición siquiera agita al pueblo. En consecuencia, no cabe esperar que haya rebelión popular. Tal vez un estallido social que sería anárquico, sin dirección política. Se evidencia en las protestas por escasez de gasolina, gas, agua, electricidad y alimentos. Son reacciones locales. No se ven líderes que encaucen las protestas hacia la insurrección.

Al no haber rebelión popular, como en 2002, Maduro no tiene motivos para abandonar el poder y el país. Maduro no es un patriota ni un estadista que espontáneamente contribuye con su renuncia a la solución de la crisis terminal que padece el país. Maduro tiene alma de caporal, que como tal fue escogido y puesto por Cuba para que le sirva de títere en la tiranía sobre los venezolanos. Es un espíritu rudimentario, incapaz de un gesto para su redención en la historia porque no tiene vida interior. Descarto, pues, la renuncia de Maduro en estos momentos. Pero no así su salida que la considero inevitable, por una de las tres vías a continuación.

