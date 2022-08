petición a Carletto, Valverde niega, Asensio fuera

Entornointeligente.com /

La temporada pasada para Rodrygo fue casi como un cuento de hadas. Es cierto que al futbolista brasileño le ha costado, y le sigue costando de hecho, ganar peso en la primera plantilla y acomodarse en el once inicial de Carlo Ancelotti pero durante el curso anterior se convirtió en uno de los jugadores más importantes y desequilibrantes, ya que apareció en momentos puntuales, especialmente en el camino hacia la Champions League , que le otorgaron un reconocimiento fuera de toda duda.

Por eso el jugador brasileño a sus 21 años todavía espera que esta temporada 2022/2023 le sirva afianzarse todavía más como futbolista blanco y dejar de ser una pieza más de las rotaciones. No obstante, parece que no va a ser una misión sencilla como se presuponía ya desde el verano y que el delantero va a tener que pelear muy duro en cada entrenamiento para que después Carletto confíe en él y apueste por su figura en el equipo titular semana tras semana. Su posición, es cierto, es la que más opciones diferentes tiene en la plantilla y eso le abre un abanico de posibilidades al técnico italiano que en otros lugares del campo no tiene, por lo que la competencia es mucho más elevada y el sacrificio que hay que hacer es mayor.

Rodrygo sabe que va a tener en Fede Valverde a un ‘enemigo’ muy correoso por ese ansiado puesto de titular. De hecho, en los dos primeros partidos oficiales que se han disputado hasta el momento, el de la final de la Supercopa de Europa y el de la jornada inaugural en LaLiga, Carlo Ancelotti ha optado por poner al ‘Pajarito’ por delante del brasileño , si bien es cierto que Rodrygo llegó lesionado a ese encuentro de liga y que no pudo ni siquiera entrar en la convocatoria. Sin embargo, no deja de ser un síntoma llamativo la presencia de Valverde en el equipo titular.

Además, Ancelotti también tiene la alternativa de Marco Asensio. El mallorquín parece defenestrado y marginado en este arranque de la temporada ya que de manera extraña no ha jugado ni un solo minuto, pero en condiciones normales sería uno de los grandes competidores por la posición. La intencióm de Rodrygo es la de ser el titular, pero va a ser un año muy duro para él.

