Peter McLaren: «Los maestros están bajo asalto político»

Internacionalmente reconocido como uno de los fundadores de la pedagogía crítica, señala que este es quizás el momento más difícil para los maestros estadounidenses. «El Partido Republicano los acusa de enseñar la historia de Estados Unidos haciendo que los estudiantes blancos se sientan incómodos o culpables de la esclavitud. Así, los padres están diciendo que la enseñanza de la esclavitud es una forma de racismo contra los blancos. Los protestantes evangélicos conservadores están exigiendo la oración escolar y están luchando contra la educación sexual en la escuela, especialmente en lo que se refiere a la población LGBTQ y transgénero». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

«Pedagogía crítica revolucionaria» es el concepto acuñado por el tercer entrevistado de esta serie, Peter McLaren. De origen canadiense, su trabajo es lectura obligada a la hora de conocer y aprender sobre pedagogías críticas. Luego de volverse conocido en su país por su libro Cries from the corridor , en que hace un crudo relato de experiencias en una escuela urbana vulnerable, se radicó en Estados Unidos. Allí trabajó con otros indispensables en su área de trabajo, como el crítico cultural Henry Giroux y el profesor brasileño Paulo Freire, a quien McLaren reconoce como su mentor. En Estados Unidos profundizó su trabajo crítico y su cercanía con el pensamiento socialista, lo que le ha generado un conjunto de detractores.

-¿Cuál es su visión del estado de la educación en Estados Unidos y qué proyecciones pueden hacerse? -La reforma escolar en los Estados Unidos siempre ha estado vinculada a la competencia y la regulación. El documento «Una nación en riesgo» de Ronald Reagan encendió las alarmas de que las escuelas de la nación estaban en peligro de fracaso y que otros países podían superar a los Estados Unidos. Se leía casi como una declaración de guerra. Luego, vino la ley No Child Left Behind , aprobada por George W. Bush, y las leyes Race to the Top y Every Student Succeeds, promulgadas por Obama. Estas estrategias, en su mayor parte, y con algunas excepciones, no cerraron las brechas de rendimiento racial ni ayudaron al logro estudiantil a nivel internacional.

Cada año, los maestros se ven abrumados por enfrentar una infinidad de temas: estándares más rigurosos, hacer que los estudiantes sean más «efectivos», evaluación de su labor, cierres de escuelas con matrícula insuficiente, ataques a sindicatos, crecimiento de las escuelas chárter, vouchers y créditos fiscales, más planes de rendición de cuentas, etc. Más recientemente, bajo Trump, las amenazas a la supervivencia de las escuelas públicas vinieron por parte de la multimillonaria cristiana de derecha y Secretaria de Educación, Betsy deVos. DeVos emitió amenazas a las escuelas si se negaban a reabrir durante la pandemia, impulsó la educación religiosa, la educación privada y las escuelas chárter, socavando el apoyo a las escuelas públicas. Revirtió las protecciones para los estudiantes transgénero y también las reformas previas que enfrentaban disparidades raciales.

Es quizás el momento más difícil para los maestros en Estados Unidos desde los años de McCarthy en la década de 1950, ya que los maestros están bajo asalto político. El Partido Republicano los acusa de enseñar la historia de los Estados Unidos haciendo que los estudiantes blancos se sientan incómodos o culpables de la esclavitud. Así, los padres están diciendo que la enseñanza de la esclavitud es una forma de racismo contra los blancos. Los protestantes evangélicos conservadores están exigiendo la oración escolar y están luchando contra la educación sexual en la escuela, especialmente en lo que se refiere a la población LGBTQ y transgénero.

Esto tiene que ver con el miedo al Otro, un miedo a que los blancos sean reemplazados por inmigrantes de color, a que Estados Unidos ya no tenga la hegemonía indiscutible del mundo, ya que el capitalismo global parece estar favoreciendo a China. Los ataques a los maestros se justifican bajo el pretexto de proporcionar más transparencia en el aula, ofreciendo a los padres más voz en la educación de sus hijos. Los padres creen que la Teoría Crítica de la Raza está influyendo en los maestros, haciendo que los estudiantes odien a Estados Unidos y culpando a los blancos por los horrores de la esclavitud. Las nuevas leyes estatales están haciendo que los maestros sean susceptibles a grandes multas si los estudiantes informan a sus padres que les están haciendo sentir incómodos por ser blancos o si están enseñando sobre racismo estructural o sistémico. En estos días hay pocos incentivos para que las personas quieran convertirse en maestros.

Los maestros necesitan más autonomía en el aula y menos restricciones sobre lo que pueden enseñar y cómo pueden enseñar. Prohibir libros y quemar libros, como está sucediendo en este momento, no ayudará. La legislación que solo permite la enseñanza desde una perspectiva «patriótica» extrema debe detenerse. Los maestros deben ser capaces de enseñar la historia de la esclavitud, del movimiento Black Lives Matter y de los movimientos indígenas. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos equivale a nada menos que una política fascista.

-Usted ha propuesto el desarrollo de una pedagogía crítica revolucionaria . Por favor, explíquenos cuáles son sus fundamentos. -Mi trabajo hasta mediados de los años ochenta se centró en los campos de la educación multicultural, la pedagogía crítica y varios enfoques «constructivistas» de la justicia social. Entendí en ese momento que el estatus socioeconómico era el factor clave, pero todavía estaba usando un lenguaje «reformista». Más tarde, comencé a examinar el concepto de «clase social» a través de una crítica marxista de la economía política.

Me interesé en cómo la educación puede crear un universo social que no se rija por la producción de valor, es decir, por la obtención de ganancias. Mi enfoque era más macro, vi el capitalismo neoliberal como el problema más grave que afectaba a las escuelas, junto con el racismo. Me interesé en el capitalismo racial y el impacto del colonialismo en nuestras escuelas, y las cuestiones relacionadas con la indigeneidad y el genocidio, el ecocidio y el epistemicidio . Pero no se puede mencionar el socialismo en este país sin ser atacado. La gente en los Estados Unidos realmente no entiende lo que es el socialismo.

A mi juicio, las transformaciones deben ocurrir simultáneamente en la sociedad en general. Solo hay posibilidades limitadas de transformaciones en las escuelas públicas, sin transformaciones en la sociedad. Sí, podemos intentarlo, y debemos intentarlo, pero mientras exista el capitalismo, los maestros de la escuela estarán limitados en términos de qué reformas pueden implementar. Si pudiéramos resolver el problema de la pobreza, la mayoría de nuestros problemas con la educación podrían resolverse. En los Estados Unidos se habla mucho de los derechos humanos, pero del concepto de derechos humanos se excluye la importancia de los derechos económicos.

Sabemos que el capital fundamenta toda mediación social como una forma de valor y, como tal, la sustancia del trabajo en sí misma debe entenderse críticamente, porque hacerlo nos acerca a comprender cómo se crean nuestras subjetividades. Nuestra sociedad está compuesta por una totalidad de diferentes tipos de trabajo. ¿Cómo se crean estas formas particulares de trabajo dentro del capitalismo? Vendemos nuestra fuerza de trabajo, que se aprecia solo cuando asume una relación de valor: una vida objetiva como mercancía. Esto es trabajo alienado, la subsunción del trabajo concreto por el trabajo abstracto. El trabajo no puede ser visto como la negación del capital o la antítesis del capital, sino como el rostro humano del capital.

La teoría del valor del trabajo de Marx no intenta reducir el trabajo a una categoría económica solamente, nos ayuda a comprender la lógica misma del capital y su papel pernicioso en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se ha mercantilizado nuestro trabajo y cómo nos hemos alienado como resultado? ¿Cómo se han mercantilizado nuestras subjetividades? Todas las formas de sociabilidad humana están constituidas por la lógica del trabajo capitalista. Marx puede ayudarnos a entender por qué nosotros, como educadores y trabajadores culturales, necesitamos ir más allá de la forma fetichizada de trabajo y crear nuevas formas de sociabilidad, como las escuelas que no están impulsadas por la competencia, sino más bien por la cooperación y los principios socialistas.

Así que transfiramos esta visión a la enseñanza y obtendremos la praxis revolucionaria, una praxis de lucha histórica hacia la emancipación, hacia la liberación, de esto hablaba Paulo Freire.

-¿Cómo se ve tensionada la escuela y la universidad en un escenario como el que Ud. describe? -El conocimiento no cae del cielo, se produce; somos productores de conocimiento y si el objetivo es co-construir el conocimiento en solidaridad con nuestros colegas, entonces necesitamos entender qué tipos de trabajo académico son necesarios para producir y construir una sociedad que sirva mejor a los intereses de la justicia y la libertad. Necesitamos una ética de la justicia social que nos ayude a medir qué dirección debe tomar la sociedad para promover mejor una alternativa socialista al capitalismo. No podemos ignorar el contexto político más amplio, en que la universidad está reimaginando sus prioridades bajo los mandatos renovados de un estado de vigilancia global en una economía global posterior a la pandemia.

Esta economía está siendo testigo de una aplicación más rápida y expansiva de la digitalización a todos los aspectos de la sociedad global, incluidos los conflictos entre las naciones y las formas opresivas de vigilancia y gobernanza, incluido el fascismo. Esto implicará una mayor manipulación emocional, el establecimiento de nuevas normas, la militarización del discurso político, la estigmatización y el aumento de las formas de gobernanza cultural, aún más allá del repertorio heredado de gaslighting [abuso emocional] político o lo que yo llamo «preparación ideológica».

Cada época histórica en el desarrollo de la sociedad tiene su propio ideal de lo que constituye el trabajo colectivo y adopta una cierta moralidad que rodea ese trabajo. En el sistema universitario burgués-capitalista se pone un énfasis significativo en la competencia y la mercantilización del trabajo académico. Repensar el trabajo académico en esta nueva era del capitalismo cognitivo puede conducir a la creación de un nuevo «bien común académico» que no esté impulsado por la producción de valor y la forma de mercancía, en consonancia con las iniciativas socialistas democráticas.

El trabajo colectivo nunca ha sido más importante y podemos trabajar como agentes protagónicos promoviendo el desarrollo del socialismo para los bienes comunes, para el bien público. Los valores cooperativos en el nuevo diseño de la escuela son una dialéctica de enseñanza-aprendizaje diseñada para defender a la humanidad de su propia barbarie.

-¿Qué implica esto, en términos pedagógicos? -Necesitamos explorar diferentes lenguajes y epistemologías para entender cómo estamos constituidos como sujetos hoy. También necesitamos entender cómo estamos siendo manipulados, especialmente en el campo de las redes sociales. La extrema derecha es experta en armar los medios de comunicación para radicalizar al público. Están familiarizados con las redes sociales y saben que los motores de búsqueda no son neutrales y que sus sesgos están integrados en sus algoritmos. Son maestros en distorsionar las lógicas de la alfabetización digital, «trabajando» el ecosistema de medios actual a través del uso de análisis y métricas de redes sociales para perfeccionar herramientas para amplificar sus puntos de vista, empleando estratégicamente memes y bots y motores de búsqueda, participando en una miríada de formas de «hackear la atención», atrayendo a gamergaters [ciberacosadores], teóricos de la conspiración, neonazis y supremacistas blancos a su órbita de influencia, combinando astutamente la correlación y la causalidad, aprovechando los «vacíos de datos» para difundir el odio, el racismo, las noticias falsas y la incitación a la violencia, construyendo comunidades de nicho de extrema derecha, defendiendo a Trump como un «mártir digital». ¿Llamamos a esto capitalismo de la información ¿Capitalismo cognitivo? ¿Qué constituyen los discursos del fascismo? ¿Qué papel juega el capitalismo en el sistema de vigilancia, en la producción de propaganda? Esto es lo que necesitamos enseñar en las escuelas.

Necesitamos aprender sobre la historia del capitalismo, su relación con el colonialismo, las teorías de la indigeneidad, de la esclavitud. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo vamos a hacer esto en un momento en que docenas de estados ni siquiera permiten que los maestros enseñen la historia de la esclavitud, o discutan el racismo, por temor a «molestar» a los blancos? Pongamos otra capa sobre esto: teorías de conspiración. QAnon [teorías conspirativas de la derecha estadounidense]. ¿Qué dice el análisis del discurso? ¿Qué dicen la psiquiatría y la sociología? ¿Cómo están afectando la forma en que hacemos distinciones entre lo que es verdadero y lo que es falso? ¿Cómo están impactando grupos como QAnon en la política, ayudando a dar forma a nuevas formas de pensamiento y actuación fascistas? ¿Cómo están fomentando el odio? Las escuelas ya no pueden explorar estos temas porque el mismo conocimiento que han producido ahora se considera peligroso. Los maestros serán despedidos por capricho de los padres. Las teorías de conspiración ahora hacen que los padres crean que los maestros están preparando a sus estudiantes para que se odien a sí mismos y a su país.

