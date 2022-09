Entornointeligente.com /

Pesquisas eleitorais: g1, TV Globo e GloboNews publicam Ipec presidencial nesta segunda, 19 É a quinta rodada desde a oficialização das candidaturas. Resultados serão divulgados nos telejornais noturnos da Globo e, em seguida, no g1 e na GloboNews. Por g1

19/09/2022 07h54 Atualizado 19/09/2022

Candidatos à Presidência da República na eleição de 2022

O g1 , a TV Globo e a GloboNews publicam na noite desta segunda-feira (12) o resultado da 5ª pesquisa de intenção de voto do instituto Ipec sobre a disputa pela Presidência da República desde a oficialização das candidaturas.

A pesquisa será divulgada Jornal Nacional , a partir das 20h55. Em seguida à divulgação na TV Globo , todas as pesquisas serão publicadas no g1 e na GloboNews , com resultados completos e análise dos comentaristas.

Além da pesquisa nacional, o Ipec divulga levantamento sobre a disputa pelos governos de Acre, Alagoas, Roraima e Tocantins.

