Pesquisas eleitorais: g1, TV Globo e GloboNews publicam Ipec para 5 disputas estaduais nesta terça, 27 Resultados de SP, RJ, MG, DF e PE serão divulgados nos telejornais noturnos da Globo e, em seguida, no g1 e na GloboNews Por g1

27/09/2022 11h18 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 Pesquisas eleitorais: g1, TV Globo e GloboNews publicam Ipec para 5 disputas estaduais nesta terça, 27 Bárbara Munhoz O g1 , a TV Globo e a GloboNews publicam na noite desta terça-feira (27) o resultado de uma nova pesquisa de intenção de voto do instituto Ipec sobre a disputa para o governo em cinco estados.

Serão divulgados resultados da 5ª rodada da pesquisa com eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal.

Essa é a 4ª rodada da pesquisa em Pernambuco.

PÁGINA ESPECIAL: CONFIRA TODAS AS PESQUISAS DATAFOLHA E IPEC

As pesquisas para governador serão divulgadas, a partir das 19h10, nos telejornais locais da TV Globo .

Em seguida à divulgação na TV Globo, todas as pesquisas serão publicadas no g1 e na GloboNews , com resultados completos e análise dos comentaristas.

A pesquisa inclui a intenção de voto espontânea e a estimulada, bem como intenção para segundo turno e índice de rejeição para candidatos aos governos estaduais e ao Senado

LINK ORIGINAL: G1 Globo

