Pesquisas eleitorais: g1, TV Globo e GloboNews publicam Datafolha presidencial e de 3 disputas estaduais nesta quinta, 1º Resultados serão divulgados nos telejornais noturnos da Globo e, em seguida, no g1 e na GloboNews. Por g1

01/09/2022 08h34 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 Montagem com as fotos dos candidatos à Presidência da República. — Foto: Rede Globo/Divulgação Montagem com as fotos dos candidatos à Presidência da República. — Foto: Rede Globo/Divulgação

O g1 , a TV Globo e a GloboNews publicam na noite desta quinta-feira (1º) o resultado da 2ª pesquisa de intenção do Datafolha sobre a disputa pela Presidência da República desde a oficialização das candidaturas.

Além dessa, serão divulgados resultados das primeiras pesquisas sobre as disputas para governador e senador de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo.

As pesquisas para governador serão divulgadas, a partir das 19h, nos telejornais locais da TV Globo ; para presidente, no Jornal Nacional , a partir das 20h55.

Em seguida à divulgação na TV Globo , todas as pesquisas serão publicadas no g1 e na GloboNews , com resultados completos e análise dos comentaristas.

