Pesquisa revela que o Brasil tem mais de 57 milhões de voluntários ativos

27/08/2022 22h16 Atualizado 27/08/2022

Trabalho voluntário mobilizou 57 milhões de brasileiros em 2021

Vinte e oito de agosto é o Dia do Voluntariado . Um projeto de vida que, em 2021, mobilizou 57 milhões de brasileiros.

Depois de um dia inteiro de trabalho num hospital, a Magdala Mirelle começa a segunda jornada como voluntária. São 3 horas por noite, 4 dias por semana, há 8 anos.

«As pessoas vindo aqui se apaixonam, porque cada pessoa que você encontra tem a sua história. Aqui também a gente faz amigos», conta Magdala, coordenadora da rede de apoio Unificados.

Magdala coordena um grupo de voluntários que faz rondas noturnas para levar roupas e alimentos a os moradores em situação de rua . E ela não está sozinha. Luchino Marchi leva duas novatas para encarar o batente. Inês e Tatiana tinham vontade de ajudar. Foi o Luchino quem abriu o caminho.

«Se você tiver um pouco de boa vontade e tiver vontade de participar realmente, não vai faltar lugar para você atuar «, afirma o empreendedor e voluntário Luchino Marchi.

Na ronda, Tatiana teve a certeza de que esse é um caminho sem volta para ela.

«De grão em grão, o meu papel e o papel de cada um termina tornando algo maior e fazendo com que essa realidade seja menos dolorosa para eles», diz a voluntária Tatiana Maria Silva.

Para a voluntária Inês Guedes, noites de trabalho e generosidade deixam as melhores lembranças: «Lágrimas nos olhos quando sai das rondas, o sorriso no rosto e o coração leve», diz.

São 150 quentinhas para entregar nesta noite. Para que esse trabalho continue todos os dias, 53 projetos sociais se juntaram em uma grande rede de apoio chamada Unificados . São pelo menos 500 voluntários que se revezam para levar alimento e atenção para pessoas que se sentem invisíveis e só podem contar com a solidariedade. Ainda bem que grupos em todo o país estão dispostos a arregaçar as mangas para fazer a diferença.

Uma pesquisa apontou que o Brasil contava 57 milhões de voluntários ativos em 2021 e que o tempo dedicado a ajudar está aumentando. São pelo menos 18 horas por mês – três vezes mais do que há uma década.

A gratidão de Vilma Alves, a Dona Kiki, que há quatro anos vive em uma esquina no Centro do Recife, vem em forma de abraços calorosos.

«Os voluntários são as pessoas mais maravilhosas abaixo de Deus, que ajuda muito a gente na hora do frio, da fome, do sono», afirma Dona Kiki.

