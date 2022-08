Entornointeligente.com /

Pesquisa mostra que 65% dos trabalhadores aderiram à marmita O percentual é mais do que o dobro em relação a 2019, antes da pandemia. O aumento do preço dos alimentos obrigou milhões de brasileiros a buscar alternativas mais em conta na hora do almoço. 10/08/2022 21h11 Atualizado 10/08/2022

O aumento do preço dos alimentos obrigou milhões de trabalhadores brasileiros a buscar alternativas na hora do almoço .

Guilherme Silveira trabalha em uma agência de publicidade e, de uns meses para cá, aderiu à marmita , a parceira que salvou o bolso.

«Você consegue controlar tudo o que você está comendo. Praticamente metade do valor que eu gastava nos restaurantes eu gasto agora fazendo comida em casa», conta o redator.

A marmita também virou receita segura para manicure Kamila Paulina enfrentar a «inflação da hora do almoço».

Uma pesquisa com quase 4 mil brasileiros descobriu que 65% deles estão levando marmita para o trabalho , o dobro em relação a 2019, antes da pandemia. O prato feito virou alternativa para 17% e os restaurantes a quilo são a opção para 14%.

«Compensa mais eu trazer o meu almoço mesmo do que sair e comer em algum restaurante aqui fora», conta Kamila.

Tem trabalhador que opta pela marmita todo santo dia. E tem aqueles que preferem só de vez em quando ou duas, três vezes na semana. De um jeito ou de outro, é um esforço para aliviar o orçamento, já pressionado pela alta de preços .

A marmita ainda ajuda a reduzir a dependência do vale-refeição, que para muitos trabalhadores já não tem dado conta de bancar o almoço do mês inteiro .

«É muito caro. A última vez que eu comi fora foi mais de R$ 35», afirma o analista de marketing Caio de Oliveira Rodrigues.

No primeiro semestre deste ano, o valor médio do benefício pago no país foi de R$ 528 por mês. Uma refeição fora de casa está passando dos R$ 40. Em média, o vale dura, no máximo, 13 dias. Em 2019, o dinheiro dava para 18 dias.

«O valor médio da refeição fora do lar não está cabendo no bolso do trabalhador brasileiro. Os efeitos da inflação estão, sim, impactando o trabalhador brasileiro, estão interferindo na sua utilização do vale-refeição, do vale-alimentação, e com isso também mudando alguns hábitos de consumo do trabalhador», diz o diretor de Relações Institucionais da Sodexo, William Tadeu Gil.

Por isso que o micro-ondas não para mais. A panqueca com calabresa do Caio e o macarrão com carne moída da Thais não têm concorrentes à altura.

«Janta do dia anterior é o almoço do dia seguinte. O segredo de uma boa marmita é ter tudo que você possa comer sem sentir fome depois», diz Caio.

«Alho, cebola, tempero e economia», afirma Thais.

