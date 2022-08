Entornointeligente.com /

Pesquisa Ipec para o Senado no DF: Flávia Arruda, 36%, Damares, 15%, Rosilene Corrêa, 5%, Pedro Ivo, 2% Resultado de pesquisa encomendada pela Globo foi divulgado nesta segunda-feira (15). Foram ouvidas 1,2 mil pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto. Por g1 DF e TV Globo

15/08/2022 19h45 Atualizado 15/08/2022

1 de 1 Fachada do Congresso Nacional, a sede das duas Casas do Poder Legislativo brasileiro — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Fachada do Congresso Nacional, a sede das duas Casas do Poder Legislativo brasileiro — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A pesquisa do instituto Ipec, divulgada nesta segunda-feira (15), pela TV Globo revela os índices de intenção de voto para o cargo de senador no Distrito Federal. A candidata do PL , Flávia Arruda, lidera a disputa com 36% das intenções de voto.

Foram apresentados como candidatos: Alexandre Bispo ( PSDB ), Damares Alves ( Republicanos ), Elcimara Souza ( PSTU ), Expedito Mendonça ( PCO ), Flávia Arruda (PL), Joe Valle ( PDT ), Marcelo Hipólito ( PTB ), Pedro Ivo ( Rede ), Rosilene Corrêa ( PT ) e Tenente Cel. Sousa Júnior ( Democracia Cristã – DC).

A pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em Brasília . A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95 %. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02251_2022 .

Intenções de voto:

Flávia Arruda (PL): 36% Damares Alves (Republicanos): 15% Rosilene Corrêa (PT): 5% Pedro Ivo (Rede): 2% Dr. Carlos Alves (PSD): 1% Elcimara Souza (PSTU): 1% Expedito Mendonça (PCO): 1% Não soube ou não respondeu: 17% Brancos/nulos: 23%

Alexandre Bispo (PSDB), Joe Valle (PDT), Marcelo Hipólito (PTB) e Tenente Cel. Sousa Júnior (DC) não aparecem no levantamento, porque as candidaturas deles foram protocoladas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após a pesquisa.

