Pesquisa Ipec no DF no 2º turno: Ibaneis tem 54%, e Leandro Grass, 29% Pesquisa divulgada nesta terça-feira (27) ouviu 1.504 mil pessoas entre dias 24 e 26 de setembro. Margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. Por Walder Galvão, g1 DF

27/09/2022 19h13 Atualizado 27/09/2022

1 de 3 Leandro Grass (PV – PT – PC do B) e Ibaneis Rocha (MDB), candidatos ao GDF — Foto: Reprodução Leandro Grass (PV – PT – PC do B) e Ibaneis Rocha (MDB), candidatos ao GDF — Foto: Reprodução

A pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (27) pela TV Globo traz, pela primeira vez, a possibilidade de segundo turno na eleição para o governo do Distrito Federal . O Ipec simulou a disputa entre Ibaneis Rocha ( MDB ) e Leandro Grass ( PV – PT – PC do B ).

De acordo com o levantamento, o atual governador e candidato à reeleição tem com 54% das intenção de voto. Já o deputado distrital Leandro Grass, aparece com 29%.

2 de 3 Pesquisa IPEC GDF – 21 de setembro de 2022 — Foto: TV Globo/Reprodução Pesquisa IPEC GDF – 21 de setembro de 2022 — Foto: TV Globo/Reprodução

Brancos e nulos somaram 12%. Os 5% restantes ou não sabem em quem votar nesse cenário ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07755/2022.

Primeiro turno

3 de 3 Pesquisa IPEC GDF – 21 de setembro de 2022 — Foto: TV Globo/Reprodução Pesquisa IPEC GDF – 21 de setembro de 2022 — Foto: TV Globo/Reprodução

A pesquisa desta terça mostra que Ibaneis lidera a disputa com 43% das intenções de voto . Em seguida, com 16% das intenções de voto, aparece Leandro Grass (PV- PT – PC do B).

Izalci Lucas (PSDB) ficou em terceiro lugar, com 9%. No entanto, devido à margem de erro, estão tecnicamente empatados: Izalci, Paulo Octávio (PSD e Leila do Vôlei (PDT) ( veja resultado abaixo ).

