Pesquisa Ipec em São Paulo: Haddad segue na liderança, com 34%; Tarcísio tem 24%; e Rodrigo, 19%

27/09/2022 18h56 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 Os candidatos ao governo de São Paulo em 2022: Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Montagem/g1/Celso Tavares e Fábio Tito Os candidatos ao governo de São Paulo em 2022: Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Montagem/g1/Celso Tavares e Fábio Tito

Pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira (27), encomendada pela Globo , e a última antes do debate da emissora, revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador de São Paulo. Fernando Haddad ( PT ) lidera a disputa com 34% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), que tem 24% e assumiu isoladamente a segunda posição, e Rodrigo Garcia ( PSDB ), com 19%.

Tarcísio e Rodrigo têm uma diferença de 5 pontos percentuais, superior à margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os eleitores paulistas, 58% afirmam que a decisão do seu voto é definitiva, enquanto 42% declaram que ainda podem mudar de candidato. Aqueles que não sabem ou preferem não opinar sobre a decisão do voto somam menos de 1% dos eleitores paulistas.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número SP-04944/2022.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 1º turno

Resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad ( PT ): 34% (na pesquisa anterior, de 21 de setembro, estava com 34%) Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 24% (22% na pesquisa anterior) Rodrigo Garcia ( PSDB ): 19% (18% na pesquisa anterior) Vinicius Poit ( Novo ): 1% (1% na pesquisa anterior) Gabriel Colombo ( PCB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Antonio Jorge (DC): 1% (1% na pesquisa anterior) Elvis Cezar ( PDT ): 1% (1% na pesquisa anterior) Carol Vigliar ( Unidade Popular ): 1% (1% na pesquisa anterior) Altino Júnior ( PSTU ): 1% (1% na pesquisa anterior) Edson Dorta ( PCO ): 1% (0% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 7% (10% na pesquisa anterior) Não souberam: 9% (10% na pesquisa anterior)

Fernando Haddad mantém maiores proporções de menções entre eleitores católicos (37% frente a 36% há uma semana) e aqueles sem religião ou com outras religiões que não católica e evangélica (varia de 42% para 43% na pesquisa atual), enquanto é menos citado entre evangélicos (24%, frente a 25% na última pesquisa).

O petista permanece mais mencionado entre eleitores que avaliam o atual governo estadual como ruim ou péssimo (43%, em relação a 46%) ou como regular (39% ante 37% no último levantamento), enquanto é menos citado entre os eleitores que avaliam o atual governo como ótimo ou bom (24%, frente a 25% na última pesquisa).

Haddad apresenta percentuais maiores na região metropolitana de São Paulo (38%, eram 37%) frente aos eleitores do interior (31%, eram 32%) e tem menções mais acentuadas entre eleitores com ensino superior (38%, contra 34% na última rodada) em relação aos eleitores que estudaram até o ensino médio (30%, eram 33%).

Já Tarcísio de Freitas permanece com menções mais expressivas entre os eleitores com renda familiar superior a 5 salários mínimos (32%, eram 35%) ou mais de 2 até 5 salários mínimos (29% frente a 26% na pesquisa anterior) se comparados com eleitores que têm renda familiar de mais de 1 até 2 salários mínimos (variou de 17% para 20%) e até 1 salário mínimo (17%, eram 12% anteriormente).

O candidato do Republicanos também segue com intenções de voto mais expressivas entre os homens (29%, contra 27% na semana anterior) do que entre as mulheres (20%, frente a 18% na pesquisa anterior).

Tarcísio mantém percentuais de intenções de voto maiores entre evangélicos (32%,eram 29%) do que entre eleitores católicos (22% contra 21% anteriormente) ou entres aqueles sem religião ou de outras religiões que não católica ou evangélica (18%, frente a 17% na pesquisa anterior).

Rodrigo Garcia segue com maior proporção de menções entre os eleitores que avaliam o seu governo como ótimo ou bom (44%, ante 41% na rodada passada) em comparação àqueles que avaliam com regular (14%, eram 13%) e também como ruim/péssimo (2%, como anteriormente). Suas intenções de voto permaneceram estáveis em todos os segmentos analisados no comparativo com a rodada anterior.

Os demais candidatos apresentam intenções de voto distribuídas de maneira homogênea nos segmentos analisados.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno

Cenário 1 – Haddad x Tarcísio; resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad ( PT ): 44% Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 37% Brancos e nulos: 11% Não sabe: 8%

Cenário 2 – Haddad x Rodrigo; resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad ( PT ): 41% Rodrigo Garcia ( PSDB ): 38% Brancos e nulos: 14% Não sabe: 8%

Cenário 3 – Rodrigo x Tarcísio; resposta estimulada e única, em %:

Rodrigo Garcia ( PSDB ): 36% Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 35% Brancos e nulos: 17% Não sabe: 13%

Pesquisa espontânea

Pesquisa espontânea e única, em %:

Fernando Haddad : 20% Tarcísio de Freitas : 15% Rodrigo Garcia : 9% Edson Dorta : 0% Elvis Cezar : 0% Gabriel Colombo : 0% Vinicius Poit : 0% Antonio Jorge : 0% Altino Júnior : 0% Carol Vigliar : 0% Outros: 2% Branco ou nulo: 8% Não sabe: 46%

