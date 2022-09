Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Despedida de Elizabeth II Concurso do INSS Leandro Lehart Gravidez de Claudia Raia Pesquisa Ipec em Santa Catarina: Jorginho Mello e Moisés estão empatados com 20% Pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro. Margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Por g1 SC

20/09/2022 20h12 Atualizado 20/09/2022

Pesquisa Ipec em SC: Moisés e Jorginho empatados em 20%; Amin tem 15% e Gean, 14%

Pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira (20) pela NSC Comunicação revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador de Santa Catarina . Os candidatos Jorginho Mello ( PL ) e Carlos Moisés ( Republicanos ) estão empatados em 20% das intenções de voto .

A disputa segue acirrada segundo o Ipec, pois outros dois candidatos estão atrás, mas tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais.

Confira a pesquisa de intenção para o Senado

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 1º turno:

Resposta estimulada e única, em %:

Jorginho Mello (PL): 20% (tinha 16% na pesquisa anterior, de 23 de agosto) Moisés (Republicanos): 20% (23% na pesquisa anterior) Esperidião Amin ( PP ): 15% (15% na pesquisa anterior) Gean Loureiro ( União Brasil ): 14% (8% na pesquisa anterior) Décio Lima ( PT ): 10% (6% na pesquisa anterior) Odair Tramontin ( Novo ): 2% (2% na pesquisa anterior) Leandro Borges ( PCO ): 1% (1% na pesquisa anterior) Professor Alex Alano ( PSTU ): 1% (1% na pesquisa anterior) Jorge Boeira ( PDT ): 1% (1% na pesquisa anterior) Ralf Zimmer ( PROS ): 1% (1% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 6% (10% na pesquisa anterior) Não souberam: 10% (17% na pesquisa anterior)

Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em municípios catarinenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Santa Catarina sob o número SC‐07903/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR‐07730/2022.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno:

Cenário 1 – Moisés x Jorginho Mello ; resposta estimulada e única, em %:

Jorginho Mello (PL): 42% Moisés (Republicanos): 36% Brancos e nulos: 12% Não sabe: 10%

Cenário 2 – Esperidião Amin x Moisés ; resposta estimulada e única, em %:

Moisés (Republicanos): 39% Esperidião Amin (Progressistas): 38% Brancos e nulos: 14% Não sabe: 10%

Cenário 3 – Esperidião Amin x Jorginho Mello ; resposta estimulada e única, em %:

Jorginho Mello (PL): 42% Esperidião Amin (Progressistas): 33% Brancos e nulos: 14% Não sabe: 11%

Pesquisa espontânea

Pesquisa espontânea e única, em %:

Jorginho Mello (PL): 11% Gean Loureiro (União Brasil): 10% Moisés (Republicanos): 10% Esperidião Amin (PP): 7% Décio Lima (PT): 5% Odair Tramontin (Novo): 1% Leandro Borges: 0% Jorge Boeira (PDT): 0%

Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somaram 6%, e 50% não sabem ou não responderam.

VÍDEOS: veja entrevistas dos candidatos ao governo na NSC

9 vídeos Veja mais notícias do estado no g1 SC

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com