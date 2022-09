Entornointeligente.com /

Pesquisa Ipec em Pernambuco: Marília, 34%, Raquel, 15%, Miguel, 13%, Danilo, 13%, Anderson, 11% A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 57 cidades pernambucanas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Por g1 PE

27/09/2022 19h08 Atualizado 27/09/2022

Confira o resultado da pesquisa de intenções de votos para o Governo de Pernambuco

Pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (27), encomendada pela Globo , mostra que Marília Arraes ( Solidariedade ) se manteve na liderança da disputa, com 34% das intenções de voto para o governo de Pernambuco em 2022, um ponto percentual a mais do que no levantamento anterior do instituto, divulgado no dia 21 de setembro (veja vídeo acima) .

Em seguida, vem Raquel Lyra ( PSDB ), com 15%; Miguel Coelho ( União Brasil ) e Danilo Cabral ( PSB ), empatados numericamente com 13%; e Anderson Ferreira ( PL ), com 11%.

1 de 1 Candidatos ao governo de Pernambuco na ordem da pesquisa Ipec de 27 de setembro — Foto: Reprodução/TV Globo Candidatos ao governo de Pernambuco na ordem da pesquisa Ipec de 27 de setembro — Foto: Reprodução/TV Globo

No comparativo com a pesquisa divulgada em 21 de setembro, Raquel aumentou quatro pontos percentuais, Danilo e Miguel subiram 2%, e Anderson se manteve com o mesmo percentual anterior.

Intenção de voto estimulada:

Evolução do percentual de intenção de voto para o governo de Pernambuco Margem de erro é de três pontos para mais ou para menos Fonte: Ipec Marília Arraes (Solidariedade): 34% (33% na pesquisa anterior, em 21 de setembro ) Raquel Lyra (PSDB): 15% (11% na pesquisa anterior) Miguel Coelho (União Brasil): 13% (11% na pesquisa anterior) Danilo Cabral (PSB): 13% (11% na pesquisa anterior) Anderson Ferreira (PL): 11% (11% na pesquisa anterior) Pastor Wellington ( PTB ): 1% (1% na pesquisa anterior) Claudia Ribeiro ( PSTU ): 0% (1% na pesquisa anterior) João Arnaldo ( PSOL ): 0% (1% na pesquisa anterior) Jadilson Bombeiro ( PMB ): 0% (0% na pesquisa anterior) Jones Manoel ( PCB ): 0% (1% na pesquisa anterior) Ubiracy Olímpio ( PCO ): –* (0% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 7% (12% na pesquisa anterior) Não souberam: 5% (7% na pesquisa anterior)

* A candidatura de Ubiracy Olímpio (PCO) foi indeferida , motivo pelo qual seu nome não foi incluído nesta pesquisa.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 57 municípios pernambucanos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02828/2022.

