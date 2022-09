Entornointeligente.com /

Pesquisa Datafolha em São Paulo: Haddad tem 35%, Tarcísio, 21%, Rodrigo, 15% Distância do candidato do PT para os adversários diminuiu nesta segunda pesquisa, que ouviu 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Por g1 SP — São Paulo

01/09/2022 19h06 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 Os candidatos ao governo de São Paulo: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Celso Tavares/g1 Os candidatos ao governo de São Paulo: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB). — Foto: Celso Tavares/g1

Pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela Globo e o jornal «Folha de S.Paulo» e divulgada nesta quinta-feira (1º) revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador de São Paulo. O candidato do PT , Fernando Haddad , mantém a liderança na disputa pelo primeiro turno com 35% das intenções de voto, mas viu sua distância para os adversários cair, na comparação com a pesquisa anterior, quando tinha 38% .

Tarcísio de Freitas ( Republicanos ) cresceu de 16% para 21%, e o governador Rodrigo Garcia ( PSDB ), que disputa a reeleição, subiu de 11% para 15% (veja abaixo) .

A preferência por Haddad caiu principalmente nas faixas etárias de 25 a 34 anos (de 42% para 30%) e de 35 a 44 anos (de 40% para 31%), entre eleitores com escolaridade média (de 38% para 32%), entre os mais ricos, com renda superior a dez salários (de 41% para 30%) e no eleitorado que se declara de cor preta (de 48% para 39%). No interior, o petista recuou de 34% para 28% e, na região metropolitana, se manteve com 43%.

Tarcísio avançou em todos os segmentos sociais e demográficos, com destaque para quem tem entre 25 e 34 anos (de 15% para 24%), entre quem tem escolaridade superior (de 18% para 26%) e na faixa de renda de 5 a 10 salários (de 23% para 35%).

Rodrigo teve alta mais homogênea entre os segmentos sociais e demográficos, e os destaques estão na faixa de 35 a 44 anos (de 10% para 19%), entre pardos (de 10% para 16%) e pretos (de 6% para 14%).

O candidato do PSDB também ganhou espaço entre eleitores paulistas que declaram voto em Ciro Gomes ( PDT ) e Simone Tebet (MDB) para presidente, e Haddad foi quem mais perdeu nessas parcelas do eleitorado. Entre eleitores do Ciro, a preferência pelo atual governador passou de 18% para 30%, e na parcela que pretende votar em Tebet, 38% agora apontam voto em Rodrigo, ante 33% na pesquisa anterior. A candidatura de Haddad tinha 43% das intenções de voto entre eleitores de Ciro no levantamento de meados de agosto, e agora tem 28%. Entre os eleitores de Tebet, a preferência pelo petista oscilou de 30% para 24%.

A candidatura de Tarcísio cresceu de 36% para 47% entre eleitores paulistas de Bolsonaro desde a terceira semana de agosto, e Haddad passou de 60% para 64% entre eleitores de Lula no mesmo período.

Nas simulações de segundo turno, o petista continua a aparecer à frente tanto de Rodrigo Garcia ( PSDB ) quanto de Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), mas a distância entre eles também recuou (veja mais abaixo) .

Foram ouvidas 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 74 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04954/2022.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 1º turno

Resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad ( PT ): 35% (na pesquisa anterior, de 18/8, estava com 38%) Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 21% (16% na pesquisa anterior) Rodrigo Garcia ( PSDB ): 15% (11% na pesquisa anterior) Carol Vigliar ( Unidade Popular ): 2% (2% na pesquisa anterior) Gabriel Colombo ( PCB ): 1% (2% na pesquisa anterior) * Antonio Jorge ( Democracia Cristã ): 1% Elvis Cezar ( PDT ): 1% ( 1% na pesquisa anterior) Vinicius Poit ( Novo ): 1% (1% na pesquisa anterior) Edson Dorta ( PCO ): 1% (1% na pesquisa anterior) Altino Júnior ( PSTU ): 1% ( 1% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 12% (17% na pesquisa anterior) Não sabe: 10% (11% na pesquisa anterior)

*O nome do candidato Antonio Jorge (DC) constou pela primeira vez na pesquisa.

Pesquisa espontânea

Pesquisa espontânea e única, em %:

Fernando Haddad ( PT ): 17% Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 13% Rodrigo Garcia ( PSDB ): 5% Atual governador: 2% Candidato do PT : 1% Outras respostas: 6% Brancos e nulos: 7% Não sabe: 50%

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno

Cenário 1 – Haddad x Rodrigo; resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad ( PT ): 48% (na pesquisa anterior, de 18/8, estava com 51%) Rodrigo Garcia ( PSDB ): 38% (32% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 11% (14% na pesquisa anterior) Não sabe: 3% (4% na pesquisa anterior)

Cenário 2 – Haddad x Tarcísio; resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad ( PT ): 51% (na pesquisa anterior, de 18/8, estava com 53%) Tarcísio de Freitas ( Republicanos ): 36% (31% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 9% (12% na pesquisa anterior) Não sabe: 3% (4% na pesquisa anterior)

