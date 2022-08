Peso colombiano, de los más devaluados en países con riesgo de default

Entornointeligente.com /

Colombia se ubica en la posición 23 entre los 25 países que mayor riesgo tienen de default en el mundo , según un informe de Visual Capitalist con los datos recopilados por la agencia Bloomberg.

De acuerdo con el documento, la deuda de Colombia es 60,6% del PIB del país, mientras que su rendimiento de los bonos es del 7,3%. Su gasto en intereses es del 2,9%, y el diferencial de swap de incumplimiento crediticio es de 259.

«Según mis mediciones, el peso colombiano se ha depreciado 26% frente al dólar estadounidense desde el 1 de enero de 2020 «, publicó en Twitter, el economista y Operador de divisas y materias primas de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke.

By my measurements, the Colombian peso has depreciated by 26% against the USD since Jan 1, 2020. According to Bloomberg, #Colombia is the 23rd most likely country in the world to default on its debt. COL is inching closer to the edge of the debt default abyss. pic.twitter.com/I36ZdT0uMi

— Steve Hanke (@steve_hanke) August 2, 2022 De acuerdo con Hanke, la moneda más devaluada es el peso argentino, que se ha depreciado un 74% desde el inicio de 2020, tras el impacto de la pandemia, la crisis de suministros, la guerra en Ucrania y la inflación.

Le siguen la lira turca, con una caída de 67% en este periodo, la grivna de Ucrania (-44%), el naira de Nigeria (-41%) ,la rupia pakistaní (-35%) y el cedi de Ghana (-32%).

El peso colombiano (-26%) ocupa el séptimo puesto, seguido del real de Brasil (-22%), el rand de Suráfrica (-16%) y la libra de Egipto (-15%), que completan el top 10.

