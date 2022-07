Pese al hallazgo de tres desaparecidos en Chapare, aún no se los pudo rescatar

Entornointeligente.com /

A 15 días de la desaparición de las tres personas en el trópico cochabambino y a dos de que sus familiares las hubieran encontrado, la Policía aún no pudo llegar hasta ellas y evacuarlas a centros médicos, informó el comandante regional del trópico, Elías Mercado. Los grupos de rescate llegaron al punto donde los desaparecidos fueron encontrados, pero no lograron tomar contacto con ellos debido a que se movieron del lugar. El 1 de julio, David Huanca, Genaro Sipi y Daniel Sanabria ingresaron al monte en busca de terrenos y, al no tenerse más contacto con ellos, se los dio por perdidos y el 8 de julio se comenzó a buscarlos. La mañana del jueves hallaron a los tres hombres con la salud delicada debido a los días que no se alimentaron. Los familiares que se ahora están con los encontrados enviaron las coordenadas a la Policía, cuyos equipos de rescate llegaron al lugar la mañana de ayer. Para el comandante de la Policía, Rubén Lobatón, las personas extraviadas se movieron del punto de donde enviaron las coordenadas, lo que dificulta la búsqueda, ya que se tienen que buscar caminos para hallarlos.

Zona para el «tráfico de mulas»

Extraoficialmente, se conoce que la zona es transitada por «mulas» (caminantes que llevan pequeñas cargas de droga). Varios grupos de rescate, tanto terrestre como aéreo, continúan la búsqueda.

