Pese a resolución de TSJE, PLRA ratifica internas a padrón abierto

Tras recibir una nota del Tribunal Superior de Justicia Electoral ( TSJE ), en la que se rechaza el uso del padrón nacional en las internas del Partido Liberal Radical Auténtico ( PLRA ), el apoderado de la nucleación política, Cristian González, aseveró que de todos modos lo utilizarán.

«El Partido Liberal usará el padrón abierto para sus internas. No existe ninguna prohibición para que no se pueda ampliar a una mayor participación. Cuestiones que no están previstas en la ley se podrán establecer en el estatuto (partidario)», manifestó al respecto a través de Monumental 1080 AM.

https://twitter.com/AM_1080/status/1560699005331439622 Está en línea Cristian González, apoderado del PLRA, tras la resolución del tribunal partidario que ratifica el uso del padrón nacional en las internas.

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 19, 2022 Calificó al escrito del TSJE de «irrelevante», señalando que fue emitido por funcionarios administrativos de «segundo y tercer nivel». «En primer lugar, no tienen la facultad ni la potestad, ni mucho menos de meterse en las internas de los partidos», enfatizó.

En ese sentido, señaló que la decisión del PLRA, de usar el padrón ampliado, fue establecido mediante una norma del estatuto partidario, así como recalcó que «se tiene que garantizar el voto, la participación, la transparencia y el respeto a la voluntad popular».

Seguidamente, cuestionó al director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, a quien calificó como «un operador» de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y dijo que «perdió la confianza» de su equipo político.

«Nosotros (desde el Partido Liberal) hemos cuestionado a Ljubetic (y) a Mauro. Desde el 2018 señalamos que perdieron absoluta confianza del PLRA, son operadores de la ANR», sentenció.

A través de una nota enviada al Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA, el TSJE recordó el último miércoles que, de acuerdo con el artículo 34 del Código Electoral, «la Justicia Electoral solo puede recibir padrones que son confeccionados por los partidos políticos sobre la base de sus afiliados».

Nota del TSJE a PLRA.jpg Además, en el escrito se indica que el Registro Cívico Permanente o el padrón nacional solo podrá ser aplicado en candidaturas concertadas, por lo que «pretender» que las internas de un partido sea a padrón abierto «contraviene principios y normas constitucionales y legales».

El pasado 8 de julio, el Tribunal Superior de Justicia Electoral aprobó el uso del padrón nacional para las próximas elecciones internas de la Concertación Nacional, tras haber reconocido la alianza, la cual también está conformada por miembros del PLRA.

Incluso, el titular del partido, Efraín Alegre, ya inscribió su precandidatura a presidente para las próximas internas de la Concertación, que serán el próximo 18 de diciembre.

