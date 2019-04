Pese a las sanciones: chorro petrolero a Cuba seguirá abierto llueva, truene o relampaguee

Entornointeligente.com / Llueva, truene o relampaguee. El régimen de Nicolás Maduro mantendrá abierto el chorro petrolero a la dictadura castrocomunista de Miguel Díaz-Canel, incluso, pasando por encima de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Así lo confirmó Jorge Arreaza , quien funge de ministro de Exteriores del usurpador de Miraflores, quien este lunes sostuvo que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) continuará “cumpliendo con los compromisos con el pueblo hermano de Cuba”. El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el pasado viernes sanciones contra 34 cargueros dedicados al transporte de crudo de Venezuela a la isla, 30 propiedad, u operados, por Pdvsa y los restantes pertenecientes a las empresas Ballito Shipping Incorporated, con sede en Liberia, y ProPer In Management Incorporated, con base en Grecia. La medida supone la congelación de los activos que tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a empresas y particulares nacionales de Estados Unidos, o que operan en su territorio, la realización de transacciones financieras con las empresas sancionadas. Siempre nosotros haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos con los pueblos hermanos como Cuba”, dijo Arreaza en una rueda de prensa al ser preguntado sobre las sanciones. El canciller “bolivariano” eludió indicar cómo se mantendrán los envíos de petróleo y productos derivados pese a las sanciones. Señaló que no podía revelar la estrategia, pero señaló que “nosotros somos expertos en guerrilla”. “Aun cuando el poder convencional del capitalismo te ataque, tú tienes que saber responder por las vías no convencionales, claro, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos”, agregó. Las sanciones de Estados Unidos contra los envíos de petróleo venezolano a la isla respaldan la posición del presidente encargado, Juan Guaidó, de bloquear el suministro de crudo al régimen Cuba, que “paga” el suministro de hidrocarburos con el apoyo que presta a Nicolás Maduro en labores de inteligencia y represión contra los civiles opositores y militares disidentes. Le puede interesar Sanciones: Arreaza anuncia “vías jurídicas” para responder a las “nefastas pretensiones” de Trump El secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, respaldó las afirmaciones de Guaidó. Al anunciar las sanciones, el alto cargo de la administración de Donald Trump, sostuvo que Cuba continúa aprovechándose del petróleo venezolano “a cambio de ayuda para la represión para mantener a Maduro en el poder”. El sábado, a través de un comunicado Arreaza dijo que tomará las vías jurídicas internacionales para responder a las sanciones que tanto Maduro como Díaz-Canel calificaron como inaceptables. Aunque no se cuenta con información sobre la cuantía de los envíos de crudos y derivados a Cuba, expertos petroleros y la Asamblea Nacional estiman que el suministro de Pdvsa a la refinería Camilo Cienfuegos, en tiempos de Hugo Chávez, rondaba los 90.000 barriles diarios (bd), cifra que se redujo a unos 70.000 bd actualmente por el declive de la producción nacional. Redacción NotiVenezuela.com LINK ORIGINAL: NotiVenezuela

