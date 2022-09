Pese a críticas, Cosse avanza con cambios de nombres de calles: «Es una construcción cultural»

Entornointeligente.com /

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse , seguirá adelante con el proyecto para cambiar el nombre a seis calles de Montevideo en homenaje a las comunidades afrouruguaya y LGBTIQ+. A pesar de recibir críticas, Cosse dijo que «las ciudades también se construyen renombrando, es parte de la construcción, porque es una construcción cultural».

«Estamos convencidos de que es justo el honor que le estamos haciendo a estas personas y es justo también para Montevideo, empezar a animarse a cambiar algunos nombres y a llamarse distinto», enfatizó la intendenta en diálogo con la prensa este lunes, según recogió Subrayado (Canal 10).

El anuncio de este cambio se hizo el pasado jueves. La intendenta dijo en ese momento: «El marco que estamos usando para este reconocimiento es el mes de la diversidad, pero el motivo fundamental es reconocer a los feminismos, al feminismo negro, a la diversidad, a la lucha afro uruguaya por la libertad y por los derechos», explicó Cosse.

También detalló cuáles serían las calles con cambios de nombre: «»Desde 18 de julio hacia la rambla, Río Negro le deja el lugar a Rosa Luna. Minas le deja el lugar a Martha Gularte. Pirulo desplaza a Magallanes. Lágrima Ríos invita gentilmente a Gaboto a correrse. Y Gloria Meneses se instala en el lugar de la Policía Vieja. En la calle 17 Metros del querido Barrio Sur recordamos a la poetisa negra Virginia Brindis de Salas», dijo.

Crítica a la propuesta Sobre este tema, El País consultó el pasado sábado a la presidenta de la Comisión de Nomenclátor de Montevideo , la profesora emérita María Emilia Pérez Santarcieri, y su respuesta fue contundente: » No deben cambiarse los nombres de las calles . Darle nombre a algo es darle identidad. Y además, se va borrando la memoria de la ciudad».

De todos modos, Pérez Santarcieri aclara: «Por supuesto que esta es una opinión técnica. La Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental son las autoridades y pueden hacer lo que quieran. La Comisión de Nomenclátor es como el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), es un conjunto de personas que responden a los intereses de la ciudad, no de partidos, ni de grupos políticos, ni de los ‘ismos’».

Pero además, Pérez Santarcieri aclaró que ella no se opone a los nombres propuestos e incluso, dijo, ya había elevado varios de ellos hace años para su consideración y quedaron en la nada. Su diferencia central radica en que con ellos hay que designar a calles que hasta hoy no tengan denominación, o no afectar a vías que fueron designadas como testimoniales de tiempos pasados.

